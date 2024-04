Amazfit Cheetah Runner: lo smartwatch con Alexa è al MINIMO STORICO (-15%)

Amazon ha lanciato un’offerta molto interessante sullo smartwatch Amazfit Cheetah Runner: dotato di GPS dual-band, navigazione del percorso e mappe offline e Alexa Integrato, può essere tuo al prezzo minimo storico di 169,99 euro. Scegliendo Cofidis al momento del pagamento potrai suddividere il costo in rate a tasso zero.

Amazfit Cheetah Runner: le caratteristiche di uno smartwatch molto speciale

Uno smartwatch di questo tipo, particolarmente incentrato sull’attività fisica, non può che essere dotato di una tecnologia GPS all’avanguardia che garantisce la massima precisione nella tracciatura della posizione. Infatti, anche in ambienti urbani densi o in parchi con alberi alti, questo smartwatch è in grado di captare quasi il 100% dei segnali satellitari, riducendo l’interferenza multi-percorso.

Con Zepp Coach, un allenatore di corsa basato sull’intelligenza artificiale, riceverai piani di allenamento personalizzati in base al tuo livello attuale, al tipo di gara e alla data dell’evento. Grazie all’adattamento intelligente settimanale in base alle tue prestazioni, riceverai una guida scientifica per ottimizzare il tuo allenamento fino al giorno della gara.

Per quanto riguarda la navigazione, questo smartwatch ti consente di scaricare mappe a colori delle aree in cui prevedi di correre direttamente dall’app Zepp. Una volta importate nell’orologio, avrai a disposizione una guida dettagliata del percorso, permettendoti di navigare con precisione durante le tue corse.

Inoltre, grazie al sensore ottico BioTracker PPG, monitora accuratamente la tua frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, lo stress e la qualità del sonno, fornendoti dati completi sulla tua salute e il tuo fitness 24 ore su 24.

Con un design aerodinamico e leggero, questo smartwatch è stato progettato pensando ai corridori: realizzato con polimero rinforzato con fibre, pesa solo 32 grammi e presenta una corona e un pulsante reattivi per un facile controllo durante la corsa. Acquistalo adesso al minimo storico assoluto di 169,99 euro.