Amazfit Cheetah Square a PREZZO UNICO: solo al Black Friday Amazon

Uno smartwatch che messo al polso non ha limiti. Come un vero e proprio assistente personale che ti risolve ogni problema e non solo, analizza la tua vita e il movimento che fai. Con Amazfit Cheetah Square hai ben poco di cui preoccuparti, ma anzi, solo da guadagnare.

Visto e considerato che è in promozione al Black Friday di Amazon, chi sono io per non fartelo sapere? Con uno sconto del 15% che fa scendere il prezzo ad appena 194,90€ non perdere la tua occasione. Aggiungilo ora al tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Amazfit Cheetah Square, lo smartwatch che è più un accessorio

Bello, colorato ma soprattutto ottimo in tutto e per tutto. Non solo è robusto e resistente ma ti fa mettere al polso un accessorio che ne valga la pena e che di limiti ne conosce ben pochi. Con un design intrigante, il display AMOLED brilla di luce propria e soprattutto puoi leggere le notifiche e i dati con una sola occhiata.

Naturalmente il quadrante lo puoi personalizzare a piacimento, scegli tra diverse impostazioni e grafiche per renderlo ancora più personale. Visto che ne hai la possibilità, poi, usalo tutti i giorni per qualunque funzione… Pensa che puoi anche gestire la riproduzione musicale e non solo.

Al suo interno c’è un cuore avanzato fatto di sensori per la salute (frequenza cardiaca, sonno, ossigeno nel sangue) e per lo sport (150 modalità già caricate) ma anche un sistema di mappe offline con tanto di GPS per poterlo utilizzare in qualsiasi contesto.

Non mancano all’appello funzioni per la vita quotidiana, Amazon Alexa integrata e una batteria che dura ben 8 giorni con una sola carica.

Amazfit Cheetah Square è pronto a correre veloce, tu lo segui? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo smartwatch a soli 194,90€ con sconto del 15%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.