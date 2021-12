Amazfit, cogli l'attimo: sconto e coupon, arriva per Natale

Amazfit vuol dire qualità a prezzo accessibile. GTR vuol dire eleganza classica e resistenza. Amazfit GTR vuol dire invece sconto+coupon, ossia una grossa occasione prenatalizia che strizza l'occhio proprio a chi sta cercando idee da mettere sotto l'albero. Ecco perché lo sconto arriva proprio ora ed ecco perché si presenta con una precisazione chiara: “consegna prima di Natale“, il che significa che sei ancora in tempo per mettere il tutto in un pacchetto e rendere felice qualcun altro oltre a sé stessi.

Amazfit GTR

Amazfit GTR è uno smartwatch sportivo con incluse funzioni di tracker, con schermo circolare da 1,39 pollici con touch control, impermeabile e dotato di GPS e contapassi. Eccezionale la durata della batteria: ben 24 giorni, senza timore alcuno di restare senza copertura, con ben 12 modalità sportive contemplate nelle modalità di tracciamento.

Tre i modelli disponibili, ognuno dei quali esaltato dagli sconti di queste ore:

Amazfit GTR in acciaio inossidabile : 129,99€ 89,99€ 70,19€

: 70,19€ Amazfit GTR in lega di alluminio : 129,99€ 98,42€ 74,79€

: 74,79€ Amazfit GTR in lega di titanio: 119,99€ 99,9€

Il modello in acciaio e quello in lega di alluminio godono dell'abbinata di sconto e coupon contemporanei, cosa che abbatte in modo particolare il prezzo creando due occasioni uniche. Natale, però, è ormai dietro l'angolo e presto potrebbero svanire tanto le occasioni di sconto, quanto i tempi utili per l'invio: subito nel carrello e l'affare è fatto.