Amazfit GTR 3 PRO in doppio sconto su Amazon: PREZZO WOW!

Amazon continua a sorprendere i suoi clienti con offerte straordinarie, e questa volta è il turno del popolarissimo smartwatch Amazfit GTR 3 PRO. Questo dispositivo di punta, noto per le sue eccezionali funzionalità e il design elegante, vede il suo prezzo scendere da 159,90 euro a soli 139,90 euro grazie a una doppia promozione.

Caratteristiche dell’Amazfit GTR 3 PRO

L’offerta su Amazon è strutturata in due fasi di sconto. Inizialmente, viene applicato uno sconto del 6%, riducendo il prezzo di partenza a 149,90 euro. Successivamente, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 10 euro utilizzando un coupon specifico. Per usufruire di quest’ultimo sconto, è necessario selezionare l’apposito coupon direttamente sulla pagina del prodotto prima di aggiungerlo al carrello. Questo semplice passaggio permette di abbassare ulteriormente il prezzo, arrivando alla cifra finale di 139,90 euro.

L’Amazfit GTR 3 PRO è uno smartwatch avanzato che combina tecnologia all’avanguardia con un design raffinato. Tra le sue principali caratteristiche troviamo:

Display AMOLED UHD da 1,45 pollici che offre una qualità visiva eccezionale, con colori vivaci e dettagli nitidi anche sotto la luce del sole. Il display AMOLED ultra HD vanta un rapporto schermo-corpo del 70,6%, che è tra i più alti per gli smartwatch rotondi attualmente disponibili.

che offre una qualità visiva eccezionale, con colori vivaci e dettagli nitidi anche sotto la luce del sole. Il display AMOLED ultra HD vanta un rapporto schermo-corpo del 70,6%, che è tra i più alti per gli smartwatch rotondi attualmente disponibili. Durata della batteria : fino a 12 giorni di autonomia con un utilizzo standard, permettendo di non doversi preoccupare della ricarica quotidiana.

: fino a 12 giorni di autonomia con un utilizzo standard, permettendo di non doversi preoccupare della ricarica quotidiana. Monitoraggio della salute : include funzioni avanzate di monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), dello stress e del sonno.

: include funzioni avanzate di monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), dello stress e del sonno. Modalità sportive : supporta oltre 150 modalità sportive, rendendolo ideale per gli appassionati di fitness e sport.

: supporta oltre 150 modalità sportive, rendendolo ideale per gli appassionati di fitness e sport. Connettività : compatibile con Alexa, offre anche la possibilità di effettuare e ricevere chiamate tramite Bluetooth. Supporta anche i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il vostro percorso. Potete persino memorizzare fino a 470 brani sull’orologio per una riproduzione musicale indipendente.

: compatibile con Alexa, offre anche la possibilità di effettuare e ricevere chiamate tramite Bluetooth. Supporta anche i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il vostro percorso. Potete persino memorizzare fino a 470 brani sull’orologio per una riproduzione musicale indipendente. Resistenza all’acqua: classificato con una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, è adatto per il nuoto e altre attività acquatiche.

L’Amazfit GTR 3 PRO rappresenta una scelta eccellente per chi cerca uno smartwatch versatile e ricco di funzionalità. Il suo design elegante lo rende adatto a qualsiasi occasione, mentre le sue capacità avanzate di monitoraggio della salute e delle attività sportive lo rendono un compagno perfetto per uno stile di vita attivo. Inoltre, l’offerta attuale su Amazon lo rende ancora più allettante. La possibilità di ottenere uno sconto combinato riduce significativamente il prezzo, permettendo di acquistare un dispositivo di alta qualità a un costo molto competitivo.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile opportunità su Amazon. L’Amazfit GTR 3 PRO, con il suo mix di estetica e funzionalità avanzate, è ora disponibile a un prezzo scontato di 139,90 euro. Assicuratevi di selezionare il coupon per ottenere il massimo risparmio e aggiungere questo straordinario smartwatch al vostro carrello prima che l’offerta termini. Non sottovalutate, infine, la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero.