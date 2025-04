Logitech G502 X Plus: mouse da gaming wireless VELOCISSIMO in MEGA SCONTO

Logitech G502 X Plus è un mouse da gaming wireless pensato per i giocatori più esigenti: è leggero, retroilluminato e con un sensore che arriva fino a 25.000DPI, ideale per sessioni da gaming ad alte prestazioni. Oggi puoi acquistarlo su Amazon al prezzo eccezionale di soli 109,90 euro invece di 179.

Logitech G502 X Plus: così vincere sarà ancora più facile

Logitech G502 X Plus nasce dall’iconico design del leggendario G502 portandolo ad un livello superiore, con tecnologie all’avanguardia. Gli switch ibridi LIGHTFORCE combinano velocità ottica e feedback meccanico, dandoti un clic ultra-reattivo, preciso e super affidabile.

Si connette in wireless grazie alla tecnologia LIGHTSPEED che elimina lag e ogni tipo di ritardo, dandoti una reattività pura e totale libertà di movimento. Il sensore HERO 25K è una bestia di precisione, con zero smoothing e controllo totale.

Tra le altre cose, l’illuminazione RGB LIGHTSYNC con 8 LED è completamente personalizzabile e reagisce in tempo reale al tuo gameplay, mentre la rotella a doppia modalità, il tasto DPI Shift regolabile e i controlli laterali personalizzabili completano il lato della personalizzazione.

Il massimo per giocare: acquista adesso Logitech G502 X Plus al prezzo eccezionale di 109,90 euro invece di 179.