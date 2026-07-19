Amazfit GTR 4 riproduce la musica, monitora il corpo e ha oltre 150 app

Oggi abbiamo deciso di segnalarti uno smartwatch eccellente che potrai avere con uno sconto davvero interessantissimo. Stiamo parlando del mitico Amazfit GTR 4 che ora su Amazon puoi avere a 113,90 euro, invece che 190 euro.

Dunque sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 40% e questo ti permette di risparmiare 76 euro sul totale. Inoltre l’offerta ti permette di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. Fai attenzione però perché la promozione è a tempo limitato.

Amazfit GTR 4: un grande modello a un ottimo prezzo

L’Amazfit GTR 4 si fa notare per le sue tantissime funzionalità che ti permetteranno di vivere ogni giorno in modo più comodo. Ad esempio hai il monitoraggio della salute 24 ore su 24 con avvisi in caso di battito cardiaco troppo alto o troppo basso, misurazioni dell’ossigeno nel sangue, rilevazioni del livello di stress, del sonno e della salute femminile. Inoltre supporta oltre 150 modalità sportive e ha il GPS integrato con rilevazione dual-band estremamente precisa.

Ha un ottimo display AMOLED da 1,43 pollici con funzionalità always-on display e cassa in lega di alluminio con corona girevole e cinturino in morbido silicone. È impermeabile fino a 50 metri e offre una batteria straordinaria in grado di arrivare fino a 14 giorni di utilizzo standard con una ricarica completa di 2 ore. Da segnalare poi anche l’integrazione con l’assistente vocale Alexa, le notifiche di sms, email e social, nonché la funzionalità per le chiamate Bluetooth e la musica che potrai scaricare direttamente sullo smartwatch e sentirla tramite le cuffiette.

È chiaro che per la cifra che costa è davvero uno smartwatch a cui non manca nulla. Perciò se pensi che possa fare al caso tuo vai ora su Amazon e acquista l’Amazfit GTR 4 a 113,90 euro, invece che 190 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.