Amazfit GTR 42mm: lo smartwatch senza rinunce a soli 60 euro

Se ancora non riesci a rinunciare al tuo classico orologio, quest’offerta sull’Amazfit GTR 42mm ti consente di ottenere il tuo nuovo smartwatch ad un prezzo incredibile. Con poco più di 60 euro su Amazon, potrai portare a casa uno dei migliori orologi degli ultimi anni, perfetto per lo sport e l’attività fisica, ma non solo.

Smartwatch Amazfit GTR 42mm: caratteristiche tecniche

In questo caso si tratta della variante con cassa da 42mm, più compatto e comodo da tenere al polso, con un peso di soli 25,5 grammi. Offre un display AMOLED da 1,2 pollici con una risoluzione di ben 326PPI, dall’ottima visibilità sotto la luce del sole. Nella parte posteriore ospita il sensore PPG BioTracker, uno dei rilevatori più precisi del mercato per il battito cardiaco. Non manca un modulo GPS capace di tracciare il percorso e l’impermeabilità fino a 5 atmosfere che consente di utilizzarlo praticamente per qualsiasi tipo di attività fisica. Sono presenti, infatti, ben 12 modalità di allenamento, tra cui due dedicate al nuoto: la prima per la piscina e la seconda per le acque aperte. Dal punto di vista sportivo si tratta di uno degli smartwatch più apprezzati di sempre per la sua versatilità.

Pur ponendo una forte attenzione sull’aspetto sportivo, l’Amazfit GTR non rinuncia alle funzioni intelligenti tipiche degli smartwatch. Sono presenti, infatti, tutte le notifiche sia per i messaggi (incluso Whatsapp) che per le chiamate. Decisamente comoda la funzione trova il mio smartphone, che consente di sfruttare la connessione Bluetooth per ritrovare rapidamente il cellulare. Ottima la durata della batteria che fornisce diverse modalità in modo da adattarsi alle esigenze di ogni utente. Questa è in grado di garantire fino a 12 giorni di autonomia mentre la ricarica avviene tramite il cavo magnetico fornito in dotazione. Chiude il cerchio l’ottima applicazione di Huami che consente di gestire i quadranti e tutta la parte relativa alla salute comodamente dallo smartphone.

Grazie ad un coupon del 22%, l’Amazfit GTR nella variante bianca, è disponibile su Amazon a soli 63 euro.