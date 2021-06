Amazfit GTR: come lui nessuno mai per il Prime Day

Amazfit GTR è in offerta su Amazon a soli €89,90 grazie al Prime Day. Il ribasso del 31% provoca uno sconto effettivo di €40,09 che rende l'acquisto un vero e proprio affare. Il prodotto è disponibile per la spedizione in appena 24 ore: approfittane subito.

Cosa aspettarsi dallo Smartwatch Amazfit GTR

Lo SmartWatch Amazfit GTR è un dispositivo elegante che con il suo design ricorda molto un orologio classico nonostante nasconde al suo interno un cuore tecnologico. Disponibile in questa versione con cinturino in color cuoio, si adatta perfettamente ai polsi maschili sebbene possa essere indossato anche su polsi femminili.

La cassa è realizzata in lega di acciaio e custodisce al suo interno un display AMOLED da 1,39 pollici. In tal modo la lettura delle informazioni è sempre ottimizzata anche davanti ad ambienti molto luminosi.

Come anticipato, al suo interno sono presenti numerosi sensori che sono dedicati sia alla rilevazione di parametri del benessere sia all'attività sportiva. Per quanto riguarda i primi, è presente un sensore ottico biologico che consente di rilevare la frequenza cardiaca 24 ore su 24. Non manca all'appello neanche il monitoraggio del sonno.

Per quanto riguarda le modalità sportive queste sono in totale 12 e variano da nuoto allo sci. Lo SmartWatch è infatti impermeabile fino a 5 ATM è utilizzabile a contatto con l'acqua senza alcun problema.

Sono inclusi al suo interno anche i sistemi di tracciamento della posizione come GPS e Glonass.

Infine il dispositivo funziona anche come perfetto assistente da polso visto che include le notifiche di chiamata, sms e i messaggi da App con WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram. Inoltre il quadrante si può personalizzare scegliendo tra più di 100 interfacce diverse.

Puoi acquistare Amazfit GTR su Amazon a soli €89,90 grazie alle offerte del Prime Day. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 24 ore.