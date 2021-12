Amazfit Neo: lo smartwatch vintage dal cuore hi-tech a soli 20 euro

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è uno degli smartwatch più interessanti del mercato, che unisce lo stile retro con le funzionalità di un top di gamma, ad un prezzo irrisorio. Si tratta dell’Amazfit Neo, un orologio fitness che costa meno di 20 euro su Amazon, un vero e proprio affare.

Smartwatch Amazfit Neo: caratteristiche tecniche

L’Amazfit Neo è uno smartwatch davvero interessante, dotato di un display LCD da 1,2 pollici monocromatico. Ricorda molto lo stile degli orologi digitali vintage, ma con un cuore altamente tecnologico. Integra, infatti, un sensore di battito cardiaco con la possibilità del monitoraggio continuo della frequenza. A questo si abbina, naturalmente, il monitor del sonno, con cui potrai verificarne la qualità in ogni singola fase, dal sonno leggero alla fase rem. Presente la modalità always on del display, che consente di mantenerlo costantemente attivo così da poter verificare in qualsiasi momento i dati in tempo reale. Tuttavia, non manca la modalità Lift-to-wake per attivare il display in modo naturale alla lettura dell’ora. Naturalmente sono supportate diverse modalità di allenamento, dalle quali sarà possibile ottenere un resoconto completo una volta associato lo smartwatch all’app.

Non manca, infatti, la connettività Bluetooth che consente anche di ricevere le notifiche. Queste includono sia messaggi delle maggiori app che chiamate, oltre alle notifiche in caso di battito cardiaco anomalo. Presente la resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere che ne permette anche l’utilizzo in piscina. A sorprendere, però, è ovviamente la batteria che trova giovamento proprio nel display a basso consumo. L’autonomia è di ben 28 giorni, che in sostanza permette di ricaricare l’orologio solamente una volta al mese. Nel complesso si tratta di un dispositivo che sul piano del rapporto qualità/prezzo non incontra rivali, rivolto non solo agli amanti dello stile retro. Se vuoi un smartwatch efficace, dall’autonomia imbattibile e che costi davvero poco, l’Amazfit Neo è la migliore soluzione possibile.

Grazie ad uno sconto del 33%, puoi acquistare l’orologio a soli 19,99 euro su Amazon.