Amazfit Ring misura l'attività elettrodermica

Zepp Health Corporation ha annunciato la disponibilità di una nuova funzionalità per Amazfit Helio Ring. Gli utenti possono osa sfruttare i sensori integrati nell’anello smart per misurare l’attività elettrodermica. Helio Ring può essere acquistato sul sito del produttore da metà giugno. L’11 luglio arriverà anche su Amazon, ma può essere già ordinato.

Attività elettrodermica con Helio Ring

Helio Ring integra diversi sensori utili per la misurazione dello stato di salute e delle attività sportive, tra cui cardiofrequenzimetro, temperatura, accelerazione, giroscopio e attività elettrodermica (EDA), nota anche come risposta galvanica cutanea. Il termine indica la misurazione delle variazioni della conduttanza elettrica della pelle, in risposta alla secrezione di sudore da parte delle ghiandole sudoripare.

L’aumento del sudore e quindi della conduttanza cutanea può indicare un aumento dell’emotività e del livello di stress. Il produttore cinese evidenzia che la misurazione dell’attività elettodermica, insieme ad altri parametri post-allenamento, fornisce agli sportivi una visione completa dei processi di recupero, consentendo una gestione più efficace della preparazione alle gare.

Helio Ring è realizzato in lega di titanio (esterno) e resina (interno). La larghezza dell’anello è 8 millimetri, mentre lo spessore è 2,6 millimetri. Gli utenti italiani possono scegliere tra due misure, ovvero 10 e 12, corrispondenti ad una circonferenza del dito indice di 66 e 71,3 millimetri, rispettivamente.

Si collega allo smartwatch o allo smartphone (almeno Android 7 e iOS 14) tramite Bluetooth. Tutti dati sono registrati dall’app Zepp. Il prezzo di Helio Ring è 299,90 euro. L’acquisto in abbinamento con quattro smartwatch riduce il prezzo a 149,90 euro: