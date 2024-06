Amazfit Helio Ring disponibile in Italia

In attesa del Samsung Galaxy Ring che verrà annunciato all’inizio di luglio, gli utenti possono già acquistare Amzfit Helio Ring, l’anello smart realizzato da Zepp Health Coropration. Il dispositivo offre funzionalità simili a quelle di un fitness tracker, ma è ovviamente più piccolo e più leggero.

Amazfit Helio Ring

Amazfit Helio Ring è in lega di titanio (esterno) e resina (interno). La larghezza dell’anello è 8 millimetri, mentre lo spessore è 2,6 millimetri. Gli utenti italiani possono scegliere tra due misure, ovvero 10 e 12, corrispondenti ad una circonferenza del dito indice di 66 e 71,3 millimetri, rispettivamente. Il peso è 3,75 e 3,82 grammi. Il produttore cinese rilascerà in futuro altre 5 misure per circonferenze comprese tra 58,1 e 73,6 millimetri.

Helio Ring integra diversi sensori utili per la misurazione dello stato di salute e delle attività sportive: cardiofrequenzimetro, temperatura, attività elettrodermica, accelerazione e giroscopio. Si collega allo smartwatch o allo smartphone (Android e iOS) tramite Bluetooth e l’app Zepp.

Oltre alla frequenza cardiaca a riposo può monitorare la sua variabilità nel sonno. Il dispositivo misura inoltre il livello di stress, la qualità del sonno, il tempo di recupero completo e la saturazione di ossigeno nel sangue. Può essere utilizzato anche in acqua fino a circa 10 metri di profondità (certificazione 10ATM). La ricarica della batteria (18,5 mAh per misura 10 e 20,5 mAh per misura 12) è wireless.

Il prezzo di Helio Ring è 299,99 euro. L’acquisto in abbinamento con tre smartwatch riduce il prezzo a 149,99 euro: