iPhone curvo, con scocca in vetro per il 20° anniversario

Il 2027 sarà un anno speciale per Apple: festeggerà il ventesimo anniversario dell’iPhone. Sembra ieri quando Steve Jobs estrasse dalla tasca quel piccolo gioiello che avrebbe stravolto le nostre vite. E a Cupertino non prendono alla leggera queste ricorrenze.

Un iPhone curvo e tutto di vetro per i 20 anni dello smartphone Apple

Stando a quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter “Power On”, Apple starebbe lavorando a un iPhone “prevalentemente in vetro e curvo“, senza alcuna interruzione dello schermo. Addio, quindi, al tanto discusso “notch”, la tacca che ospita la fotocamera frontale e i sensori per il Face ID. Una scelta di design audace, che potrebbe trasformare l’estetica degli smartphone.

Ma cosa significa esattamente “prevalentemente in vetro e curvo“? Le ipotesi si sprecano, ma alcuni indizi potrebbero celarsi nei brevetti depositati da Apple negli ultimi anni. Uno di questi, risalente al 2019, descrive uno smartphone racchiuso in una scocca di vetro che forma un “loop continuo” attorno al dispositivo. Che sia questa la direzione verso cui si muove il design del futuro iPhone?

Le altre novità in arrivo

Il 2027, però, non sarà solo l’anno dell’iPhone tutto di vetro. Gurman prevede una vera e propria valanga di prodotti da parte di Apple. Tra questi, il primo iPhone pieghevole, gli occhiali smart in stile Meta Ray-Ban, AirPods e Apple Watch dotati di fotocamera, un robot domestico con un’intelligenza artificiale dalla “personalità unica” e una Siri potenziato grazie ai chip di nuova generazione dedicati all’elaborazione dell’AI. Il 2027 si preannuncia come un anno di svolta per Apple, una sorta di rinascita. Chi vivrà, vedrà.