Xiaomi 15 12GB + 512GB a prezzo shock su eBay

Grazie a eBay un ottimo top di gamma tra gli smartphone è ora in offerta speciale a prezzo shock. Stiamo parlando del fantastico e potentissimo Xiaomi 15 12GB + 512GB. Cosa aspetti? Acquistalo adesso a soli 778,90 euro, invece di 1099,90 euro. Si tratta di un’occasione estremamente interessante per te che cerchi un ottimo dispositivo per tutti i giorni.

Questo prezzo eccezionale lo ottieni inserendo il Coupon SMARTMAG25. Questo vuocher devi attivarlo alla pagina dedicata ai metodi di pagamento, all’interno della casella “Codici Sconto”. Una volta applicato ottieni uno sconto extra del 5%, fino a massimo 45 euro di risparmio immediato sull’ordine. Davvero niente male per questo gioiellino.

Con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa per molte delle destinazioni italiane, con spedizione sicura e veloce. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna, potrai anche decidere di pagare questo ordine in 3 comode rate a tasso zero. Approfittane subito, prima che anche gli ultimi pezzi finiscano.

Xiaomi 15: acquistalo prima del sold out

Le previsioni di sold out sono molto elevate per questa offerta speciale. Quindi non perdere altro tempo. Concludi l’ordine dello Xiaomi 15 12GB + 512GB su eBay. Ricordati di utilizzare il Coupon SMARTMAG25 nell’apposita casella dei codici sconto. In questo modo risparmi davvero tantissimo rispetto al prezzo di listino.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, le prestazioni sono elevate, rendendo la gestione di app e giochi perfetta e mai rallentata. A questo si aggiungono anche gli ottimi 12GB di RAM integrati, per una fluidità che ti lascerà senza parole. Tutto questo con l’integrazione di Xiaomi HyperAI che offre funzionalità smart e intelligenti.

L’ottimo display AMOLED CystalRes dynamic a 120Hz garantisce e regala immagini dai colori estremamente vivaci e dettagli incredibilmente curati. Tutto risulta estremamente realistico e immersivo. E con la batteria da 5240 mAh hai tanta autonomia e fino a 15 ore di riproduzione video. Acquistalo adesso a soli 778,90 euro, invece di 1099,90 euro.