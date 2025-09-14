 Amazfit T-Rex 3 Pro disponibile in Italia
Il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro è uno smartwatch con telaio in polimero rinforzato e lega di titanio, schermo AMOLED e numerosi sensori per sport e salute.
Amazfit ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo T-Rex 3 Pro, uno smartwatch progettato per essere indossato dagli utenti che praticano sport più estremi. Sono stati quindi utilizzati materiali resistenti e incluse specifiche funzionalità avanzate. Può essere già acquistato in due colorazioni sul sito del produttore cinese.

Amazfit T-Rex 3 Pro: specifiche e prezzi

Il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro ha una cassa in polimero rinforzato con fibre, lunetta e pulsanti in lega di titanio di grado 5, mentre lo schermo è protetto dal vetro zaffiro. Ha ricevuto le certificazioni 10ATM e MIL-STD-810H. Il cinturino è in silicone. Viene offerto in due misure (diametro): 44 e 48 millimetri. Il display AMOLED è quindi da 1,32 pollici (466×466 pixel) e 1,5 pollici (480×480 pixel). Può essere utilizzato anche con i guanti.

Queste sono le altre specifiche: processore ZPS3044, 64 MB di RAM, 16 MB di memoria flash, 32 GB di storage eMMC, accelerometro, giroscopio, barometro, bussola, cardiofrequenzimetro, saturimetro, sensori di luce ambientale e temperatura, GPS e Galileo, altoparlante, microfono, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2 e NFC, batteria da 500 mAh (44 millimetri) e 700 mAh (48 millimetri) con autonomia fino a 17 e 25 giorni, rispettivamente.

Amazfit T-Rex 3 Pro

Lo smartwatch può misurare i parametri di oltre 180 attività sportive e supporta la sincronizzazione con varie app di terze parti, tra cui Google Fit e Apple Health. Oltre a frequenza cardiaca e livello di ossigeno nel sangue può rilevare livello di stress, qualità del sonno e VO2 Max. Gli sportivi possono utilizzare migliaia di mappe offline gratuite.

Gli utenti italiani possono già acquistare il modello da 48 millimetri nella colorazione Tactical Black, mentre la versione Black Gold sarà disponibile a fine mese. Il prezzo è 399,90 euro. Il modello da 44 millimetri arriverà nelle prossime settimane.

Pubblicato il 14 set 2025

Luca Colantuoni
14 set 2025
