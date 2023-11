Amazing: Fabio De Luigi, guardalo in streaming

A partire da oggi, Amazing: Fabio De Luigi è in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro con abbonamento attivo ad Amazon Prime. È lo show che vede protagonista l’attore e comico romagnolo, 1 ora e 16 minuti in compagnia del suo humor.

Guarda Amazing: Fabio De Luigi in streaming

L’incipit è l’assegnazione di un premio alla carriera e tutto ciò che precede la cerimonia. Non aggiungiamo altro per non rovinare la sorpresa, limitandoci a riportare di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale pubblicato nelle scorse settimane.

Fabio De Luigi ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico ed onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta.

Tra gli altri volti noti ci sono anche Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni e, ovviamente, la Gialappa’s Band. La regia è stata affidata a Alessio Muzi

Classe 1967, pronipote del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra, Fabio De Luigi è arrivato al successo alla fine degli anni ’90 con la partecipazione alle trasmissioni Mai dire. È attore, comico, imitatore, doppiatore, regista (per il 2024 è atteso il debutto del suo terzo lungometraggio intitolato 50 km all’ora) e conduttore. Una curiosità: non tutti sanno che è stato anche un giocatore di baseball professionista: ha militato nella nella Serie A1, come esterno sinistro nella squadra di Rimini. Il nuovo contenuto di Amazon a lui dedicato è in streaming gratis su Prime Video per chi dispone di un abbonamento Prime attivo.

