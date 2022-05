Amazon: i 3 prodotti hi-tech più intelligenti della settimana

Amazon è lo store dove si può trovare davvero di tutto e dove gli affari non mancano mai. Sono davvero tantissimi i prodotti disponibili all’acquisto. In questo articolo ne vedremo 3 hi-tech tra i più venduti che sono davvero intelligenti e funzionali.

Tra l’altro, si possono acquistare a prezzi molto competitivi perché in offerta. Si tratta di oggetti che tutti dovrebbero avere per semplificare la propria vita tecnologica. Partiamo subito con il primo che si è rivelato una genialata quando si tratta di dover ricaricare più dispositivi differenti.

A soli 5,94 euro, invece di 10,99 euro metti nel carrello uno degli articoli maggiormente apprezzati su Amazon. Si tratta del Multi Cavo di Ricarica 3 in 1. Questo prodotto speciale offre un cavo di ricarica USB che permette di ricaricare 3 diversi dispositivi di connessione: lightning, micro USB e USB Type C.

Supporta la ricarica simultanea da 5V/3A per ricaricare 3 dispositivi contemporaneamente e più velocemente. Si tratta di una soluzione davvero comoda sia per chi è spesso in viaggio, ma anche per chi ha più device e vuole ottimizzare la presenza dei cavi per la ricarica in casa.

Amazon: i 3 prodotti che ti stupiranno

Dopo il Multi Cavo di Ricarica 3 in 1, Amazon ha in serbo un altro super prodotto davvero furbo. Si tratta del fantastico Hub USB C 6 in 1 a soli 17,75 euro, invece di 21,99 euro. Ricordati di applicare il codice coupon del 5% da attivare direttamente nella pagina e che ti garantirà questo prezzo al checkout.

Questo oggetto della tecnologia contemporanea è in grado di risolvere uno dei principali problemi di chi possiede Mac o nuovi PC Windows, l’assenza di porte per connettere più dispositivi. Grazie a questo prodotto avrete ben sei punti di accesso tra cui:

2 porte USB ;

; 1 porta HDMI 4K ;

; 1 porta USB Type C per alimentare il dispositivo fino a 100W;

per alimentare il dispositivo fino a 100W; 1 porta per schede SD ;

; 1 porta per schede MicroSD.

Terminiamo con uno dei prodotti che tutti dovrebbero avere in casa, TP-Link RE200. Questo ripetitore Wireless, in offerta su Amazon a soli 25,99 euro, invece di 26,99 euro, garantisce la connessione WiFi in tutta la casa, anche nei punti più distanti dal modem.

L’installazione è molto semplice e veloce. Basta collegarlo a una normalissima presa di corrente, scaricare l’app di configurazione sul proprio dispositivo e seguire le istruzioni per attivarlo. Il gioco è fatto, avrai internet ovunque anche dove prima i dispositivi non riuscivano a connettersi.

