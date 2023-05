Amazon 7 Days of Samsung: fino al 70% di SCONTO per te

Amazon 7 Days of Samsung è l’occasione giusta per toglierti ogni soddisfazione rimasta ancora in attesa di essere esaudita. Acquista i migliori prodotti Samsung con sconti fino al 70%! Vediamo ora le migliori offerte della Sezione Smartphone e Wearables in pronta consegna e con spedizione gratuita, se sei un cliente Prime. In tantissimi casi puoi anche beneficiare del Tasso Zero con Cofidis direttamente al check out. Ecco un elenco delle migliori offerte per te.

Galaxy Watch5 Pro a soli 285 euro, invece di 499 euro. Acquistalo con il 43% di sconto.

Galaxy Watch5 44mm a soli 229 euro, invece di 329 euro. Approfitta ora del 30% di sconto.

Galaxy Buds Live a soli 49,90 euro, invece di 169 euro. Acquistali subito al 70% di sconto.

Amazon 7 Days of Samsung: un mondo di smartphone e tablet in offerta

Approfitta subito della promo Amazon 7 Days of Samsung. Infatti, grazie alle offerte incluse puoi acquistare smartphone e tablet a prezzi decisamente competitivi. Vai sulla Sezione Tablet e goditi il massimo del risparmio con inclusi tantissimi vantaggi come la consegna gratuita e in molti casi anche il Tasso Zero con Cofidis direttamente al check out.

Aggiudicati il Samsung Galaxy S23 a soli 760,99 euro, invece di 1039 euro. Questo prodotto è scontato del 27% e ha anche incluso il caricatore originale.

Oppure approfitta del Galaxy A54 128GB a soli 389 euro, invece di 499,90 euro, con cover inclusa.

Invece, il Galaxy Tab A7 Lite lo acquisti a soli 129 euro, invece di 199,90 euro. Approfitta del 35% di sconto.

Oppure fatti una scorpacciata di tecnologia con l’ultima serie di Galaxy Tab S. Il Galaxy Tab S8 a 600 euro, invece di 899 euro. Il Galaxy Tab S8+ a 901 euro, invece di 1199 euro.

