Amazon aggiorna l'interfaccia dell'app Prime Video

Amazon ha avviato la distribuzione di un aggiornamento per Prime Video che migliorare l’esperienza utente. La nuova interfaccia permette di accedere facilmente a tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento al servizio di streaming. L’azienda di Seattle ha inoltre migliorato i suggerimenti sfruttando l’intelligenza artificiale. L’update sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane.

Nuova UI per Prime Video

Finora l’interfaccia di Prime Video era piuttosto confusionaria, in quanto i contenuti inclusi nell’abbonamento era mischiati con quelli a pagamento (noleggio e acquisto). All’avvio dell’app, gli utenti noteranno la nuova barra di navigazione nella parte superiore dello schermo (in precedenza era sul lato sinistro) con le sezioni Home, Film, Serie TV, Sport e Live TV. Ci sono anche schede dedicate a Prime e altri servizi collegati (canali), come Discovery+, Paramount+ e Infinity (dipendono dal paese).

Quando l’utente seleziona la singola scheda vedrà un carosello dei contenuti disponibili con quel servizio che possono essere subito riprodotti. La scheda Prime consente di accedere a tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento. Ci sono ancora i contenuti da acquistare o noleggiare, ma non sono raggruppati insieme agli altri.

Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa, Amazon ha inoltre migliorato i suggerimenti personalizzati. Nella raccolta “Made for you” delle schede Film e Serie TV vengono mostrati i contenuti in base a preferenze e cronologia. Prime Video utilizza i modelli ospitati su Amazon Bedrock anche per creare le sinossi di film e serie TV.

L’azienda di Seattle ha infine introdotto nuove animazioni, effetti zoom e transizioni che migliorano l’esperienza d’uso. Amazon scrive che l’interfaccia è ottimizzata per funzionare senza rallentamenti anche sui vecchi dispositivi.