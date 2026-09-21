Amazon, hai dimenticato qualcosa? Ora c'è Aggiungi alla consegna

C’è una novità su Amazon che potrà tornare utile sia ai clienti che alla rete logistica dell’e-commerce: si chiama Aggiungi alla consegna. Arriva oggi in Italia ed è un’esclusiva riservata a chi ha un abbonamento Prime attivo. Fa esattamente quanto suggerito dal suo nome, ovvero permette di aggiungere prodotti idonei a ordini già inviati.

Come funziona Aggiungi alla consegna su Amazon

La funzionalità è disponibile per i prodotti idonei: dagli essenziali per la cucina ai giochi per animali domestici, dall’elettronica all’abbigliamento, fino ai libri e molto altro ancora. Tutto ciò che bisogna fare è premere il pulsante blu dedicato nella scheda dell’articolo che si vuol comprare.

Comparirà poi un messaggio di conferma come quello visualizzato qui sotto. Se si cambia idea subito dopo, con un tocco su Annulla ordine è possibile per rimuoverlo. Nel suo annuncio, l’e-commerce sottolinea che si tratta di un vantaggio per chi cerca flessibilità durante lo shopping online, ma il benefit è anche per la rete logistica, che può così evitare di movimentare più pacchi verso lo stesso destinatario.

Questa nuova funzionalità è stata progettata per offrire ai clienti maggiore flessibilità durante l’esperienza d’acquisto, consentendo di aggiungere prodotti a una consegna in arrivo in modo semplice e immediato.

Aggiungi alla consegna è disponibile a partire da oggi in Italia, come già scritto per i clienti Prime che effettuano acquisti sull’applicazione mobile o che navigano su amazon.it da smartphone e tablet. Potrebbe non comparire subito per tutti, la distribuzione verrà completata entro le prossime settimane.

Vale la pena approfittare della prova gratuita del servizio Prime e attivare subito la sottoscrizione senza spese. Questo permetterà anche di partecipare all’evento Festa delle Offerte Prime che andrà in scena nelle giornate del 6 e 7 ottobre, con sconti e promozioni in tutte le categorie dello store.