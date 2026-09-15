 Amazon, la Festa delle Offerte Prime il 6 e 7 ottobre: cosa sapere
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Amazon, la Festa delle Offerte Prime il 6 e 7 ottobre: cosa sapere

Amazon conferma la Festa delle Offerte Prime per il 6 e 7 ottobre: scopri le offerte anticipate e tutti i vantaggi per gli iscritti.
Amazon, la Festa delle Offerte Prime il 6 e 7 ottobre: cosa sapere
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Amazon conferma la Festa delle Offerte Prime per il 6 e 7 ottobre: scopri le offerte anticipate e tutti i vantaggi per gli iscritti.
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L’evento autunnale dedicato alla Festa delle Offerte Prime tornerà il mese prossimo: su Amazon è già online la pagina dedicata che conferma quando andrà in scena, nelle giornate del 6 e 7 ottobre, un paio di giorni in anticipo rispetto all’edizione dello scorso anno. Come si può intuire già dal nome, sarà un appuntamento riservato in esclusiva a chi ha un abbonamento Prime attivo.

Inizia il mese gratis di Amazon Prime

Amazon, Festa delle Offerte Prime

L’e-commerce ha anticipato che, nell’occasione, sarà possibile risparmiare grazie a centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie: casa, cucina, bellezza, salute e cura della persona, tecnologia e elettronica, moda e giocattoli. Ci saranno promozioni sui prodotti di grandi marchi come Foppapedretti, ghd, Amazon Basics, Electrolux, Fairy, LEGO e molti altri.

Amazon ha annunciato la Festa delle Offerte Prime per il 6 e 7 ottobre 2026

Già a partire da questi giorni, gli iscritti al programma possono beneficiare di alcuni vantaggi esclusivi. Ecco quelli più importanti.

  • Da oggi ci sono centinaia di eBook del catalogo Kindle in vendita a partire da 1,99 euro;
  • dal 22 settembre saranno attive offerte anticipate sui marchi Amazon con sconti fino al 30%;
  • dal 29 settembre arriveranno quelle su una selezione di dispositivi come Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink ed eero;
  • dall’1 al 5 ottobre ci sarà uno sconto extra del 15% sul primo ordine eseguito tramite Haul;
  • per un periodo limitato, chi non ha ancora provato Music Unlimited può ottenere quattro mesi di streaming a costo zero.

L’evento andrà in scena in Italia e in altri 21 Paesi di tutto il mondo: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.

Inizia il mese gratis di Amazon Prime

Come anticipato in apertura, per partecipare è sufficiente attivare subito il mese gratis di abbonamento Prime, eventualmente cancellando il rinnovo prima della scadenza. La sottoscrizione include anche lo streaming dei contenuti su Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Amazon

Pubblicato il 15 set 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
15 set 2026
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