Amazon, la Festa delle Offerte Prime il 6 e 7 ottobre: cosa sapere

L’evento autunnale dedicato alla Festa delle Offerte Prime tornerà il mese prossimo: su Amazon è già online la pagina dedicata che conferma quando andrà in scena, nelle giornate del 6 e 7 ottobre, un paio di giorni in anticipo rispetto all’edizione dello scorso anno. Come si può intuire già dal nome, sarà un appuntamento riservato in esclusiva a chi ha un abbonamento Prime attivo.

Amazon, Festa delle Offerte Prime

L’e-commerce ha anticipato che, nell’occasione, sarà possibile risparmiare grazie a centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie: casa, cucina, bellezza, salute e cura della persona, tecnologia e elettronica, moda e giocattoli. Ci saranno promozioni sui prodotti di grandi marchi come Foppapedretti, ghd, Amazon Basics, Electrolux, Fairy, LEGO e molti altri.

Già a partire da questi giorni, gli iscritti al programma possono beneficiare di alcuni vantaggi esclusivi. Ecco quelli più importanti.

Da oggi ci sono centinaia di eBook del catalogo Kindle in vendita a partire da 1,99 euro;

dal 22 settembre saranno attive offerte anticipate sui marchi Amazon con sconti fino al 30%;

dal 29 settembre arriveranno quelle su una selezione di dispositivi come Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink ed eero;

dall’1 al 5 ottobre ci sarà uno sconto extra del 15% sul primo ordine eseguito tramite Haul;

per un periodo limitato, chi non ha ancora provato Music Unlimited può ottenere quattro mesi di streaming a costo zero.

L’evento andrà in scena in Italia e in altri 21 Paesi di tutto il mondo: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.

Come anticipato in apertura, per partecipare è sufficiente attivare subito il mese gratis di abbonamento Prime, eventualmente cancellando il rinnovo prima della scadenza. La sottoscrizione include anche lo streaming dei contenuti su Prime Video.