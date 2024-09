Festa delle Offerte Prime: Amazon ha confermato la data

Mancano tre settimane esatte alla Festa delle Offerte Prime: l’edizione 2024 dell’evento, annunciata inizialmente il mese scorso, ora ha una data ufficiale. Andrà in scena l’8 e 9 ottobre, rispettivamente martedì e mercoledì. È già online anche la pagina ufficiale dello store dedicata all’appuntamento, raggiungibile all’indirizzo amazon.it/festaprime.

Come suggerisce il nome, l’accesso agli sconti e alle promozione sarà riservato in esclusiva agli abbonati Prime. Chi non lo ha ancora fatto, può iniziare subito i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione: spedizioni senza spese su milioni di prodotti, streaming dei contenuti su Prime Video (incluse le partite della Champions League, domani toccherà a Manchester City-Inter) e su Amazon Music.

Hisense, Tommy Hilfigher, Philips, Salewa, Nivea e Jack & Jones sono soltanto alcuni dei brand che proporranno articoli in forte sconto durante la Festa delle Offerte Prime.

Inoltre, visitando l’indirizzo amazon.it/madeinitaly, è possibile supportare i marchi italiani e le migliaia di piccole e medie imprese nostrane, acquistando i loro prodotti in promozione. Chiudiamo con le parole di Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon.

Siamo pronti anche quest’anno per offrire a tutti i clienti Prime l’opportunità di dedicarsi in anticipo allo shopping natalizio con le migliori offerte sui marchi più popolari e su alcuni dei prodotti più richiesti in questo periodo speciale in tutte le categorie come moda, casa, arredamento, elettronica e giocattoli. I nostri eventi di offerte sono pensati per creare ulteriori opportunità di risparmio beneficiando di tutti i vantaggi di Prime come le spedizioni veloci, illimitate e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti.