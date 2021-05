Amazon Alexa su Lenovo Yoga, IdeaPad e ThinkPad

Amazon ha annunciato la disponibilità della funzionalità Show Mode per alcuni notebook Lenovo Yoga, IdeaPad e ThinkPad. La novità era stata svelata dal produttore cinese al CES 2021 di Las Vegas in occasione della presentazione dei nuovi laptop. L’azienda di Seattle non ha comunicato i nomi dei modelli, ma ha confermato che la funzionalità arriverà anche in Italia.

Notebook Lenovo come smart display con Alexa

Show Mode trasforma i notebook Lenovo in smart display. L’utente può utilizzare i comandi vocali per chiedere ad Alexa di mostrare le condizioni del tempo e le ultime notizie, avviare la riproduzione dello streaming musicale o aggiungere un appuntamento al calendario. Praticamente le stesse operazioni disponibili sugli Echo Show (da cui il nome della funzionalità).

Oltre che tramite il comando “Alexa, apri Show Mode” è possibile accedere alla funzionalità cliccando sul pulsante dedicato dell’app Alexa per PC. Quest’ultima è una versione “potenziata” di quella per smartphone, in quanto sfrutta le migliori caratteristiche dei notebook (schermo più grande, processore più potente, microfoni di maggiore qualità).

Show Mode permette ovviamente di controllare i dispositivi smart presenti nell’abitazione, come videocamere di sorveglianza, termostati e luci. Alexa per PC funziona anche quando il notebook è in idle (sospensione), consentendo di ridurre il consumo della batteria.

Il debutto della funzionalità è avvenuto al CES 2021 con il Lenovo Yoga Slim 9i. Show Mode è disponibile su alcuni modelli Yoga, ThinkPad e IdeaPad venduti in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, India, Irlanda, Austria, Canada, Francia, Spagna, Australia e Nuova Zelanda.