Smart Sticky Note Printer: Alexa stampa post-it e promemoria

L’idea è tanto semplice che stupisce nessuno l’abbia trasformata prima in un prodotto vero e proprio: una piccola stampante termica basata sull’intelligenza artificiale dell’assistente Alexa, in grado di mettere su carta promemoria, elenchi della spesa e tutto quanto oggi possiamo appuntare a mano su un post-it o un blocco note. Può persino creare al momento dei puzzle per trascorrere qualche minuto in relax, se ci si sta annoiando. Si chiama Smart Sticky Note Printer e arriverà sul mercato entro i prossimi mesi.

Smart Sticky Note Printer: perché nessuno ci ha pensato prima?

Il dispositivo nasce dall’iniziativa Day 1 Edition che propone concept sperimentali da destinare alla fase di produzione vera e propria solo dopo aver ottenuto un numero sufficiente di pre-ordini. In questo caso la quota è stata raggiunta e coloro che hanno accettato di pagare il prezzo di 115 dollari fissato lo riceveranno tra luglio e settembre. Non è dato a sapere se la commercializzazione verrà poi ampliata su più larga scala.

Per la ricezione dei dati, Smart Sticky Note Printer dev’essere connessa in modalità wireless a un articolo della gamma Echo (smart speaker o smart display) posizionato a non più di dieci metri di distanza. Le dimensioni sono pari a 120x120x80 millimetri, il peso si attesta a 580 grammi. Include i moduli WiFi e Bluetooth 4.2.

Trattandosi di una stampante termica non necessita di cartucce di cartucce d’inchiostro. In dotazione un rotolo di carta di color giallo, con la possibilità di acquistarne altri blu, rosa e bianco. L’installazione è studiata in modo da risultare il più semplice possibile: non bisogna far altro che chiedere ad Alexa di trovarla.