Amazon Echo Buds (2021), più piccoli e potenti

Amazon ha annunciato gli Echo Buds di seconda generazione. I nuovi auricolari wireless offrono diversi miglioramenti rispetto alla prima versione. Sono infatti più piccoli, più leggeri e più economici. L’azienda di Seattle ha inoltre aggiunto la cancellazione attiva del rumore e il supporto per la ricarica wireless. Non manca ovviamente la compatibilità con Alexa.

Nuovi Echo Buds: specifiche e prezzo

Gli Echo Buds (2021) sono il 20% più piccoli degli auricolari di prima generazione. Il design è stato aggiornato per renderli più confortevoli (c’è una presa d’aria che riduce la pressione all’interno dello orecchio). Anche i nuovi auricolari hanno ricevuto la certificazione IPX4, quindi resistono a sudore e pioggia leggera. La superficie touch esterna è ora opaca ed è disponibile anche la colorazione bianca, oltre al nero.

Invece della riduzione attiva del rumore, presente nella prima generazione, Amazon ha aggiunto la cancellazione attiva del rumore (ANC) che sfrutta i microfoni esterno e interno. Per ascoltare i rumori ambientali è invece sufficiente utilizzare il Passthrough Mode. Entrambe le funzionalità possono essere attivate tramite i comandi vocali di Alexa.

L’assistente personale può essere sfruttato per eseguire diverse operazioni: avviare la riproduzione dei brani musicali su Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi, effettuare una chiamata e impostare un promemoria. In pratica tutto ciò che si può fare con un dispositivo Echo.

L’autonomia è circa 5 ore con ANC e Alexa attivi (6,5 ore senza ANC e Alexa). Con 15 minuti di carica si ottiene una durata di 2 ore. I nuovi Echo Buds possono essere ricaricati tramite USB Type-C o in modalità wireless con pad Qi. I prezzi sono 119,99 dollari (ricarica wired) e 139,99 dollari (ricarica wireless). Gli auricolari saranno in vendita negli Stati Uniti dal 13 maggio. Non è noto se e quando potranno essere acquistati in Italia.