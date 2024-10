Amazon annuncia l'arrivo di Rufus in Italia

Amazon ha annunciato la disponibilità di Rufus, l’assistente per lo shopping integrato nelle app Android e iOS. Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa può rispondere alle domande sui prodotti, fornendo quindi un aiuto nella scelta di acquisto. La versione beta è accessibile ad alcuni utenti, ma potrà essere utilizzato da tutti nel corso delle prossime settimane.

Shopping su Amazon con Rufus

Rufus era già disponibile negli Stati Uniti dal mese di luglio. Successivamente è arrivato nel Regno Unito e in India. Oggi è il turno dell’Italia. Rappresenta l’esempio più recente dell’uso pratico dell’intelligenza artificiale generativa che Amazon già sfrutta per i riassunti delle recensioni e per velocizzare la scrittura delle pagine dei prodotti.

Rufus può rispondere sia a domande specifiche su un prodotto che a domande generiche. Amazon ha fornito alcuni esempi. L’assistente può cercare informazioni sulle categorie dei prodotti (ad esempio quando l’utente scrive “Tipologie di cuffie“) oppure rispondere a domande su prodotti da usare per determinate attività (ad esempio, “Cosa mi serve per fare il pane?“).

Rufus fornisce inoltre supporto per confrontare prodotti simili (ad esempio, “Confronta le diverse tipologie di rasoio elettrico“). Gli utenti possono anche chiedere suggerimenti e ottenere risultati personalizzati. Infine, l’assistente può rispondere a domande direttamente nella pagina di un prodotto, utilizzando descrizione e recensioni.

Gli utenti italiani più fortunati vedranno una nuova icona in basso a destra, dopo aver installato l’ultima versione dell’app. Con un tap viene aperta la chat box in cui digitare le domande e leggere le risposte. Amazon avverte che le informazioni potrebbero essere sbagliate. In tal caso è consigliato l’invio di un feedback con pollice giù o su e commenti.