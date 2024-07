Amazon Rufus: assistente IA per lo shopping

Giusto in tempo per il Prime Day, Amazon ha annunciato la disponibilità generale di Rufus (solo negli Stati Uniti). L’assistente, annunciato nel mese di febbraio, sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per aiutare gli utenti durante lo shopping. L’azienda di Seattle ha svelato anche perché è stato scelto il nome Rufus.

Rufus è il migliore amico degli utenti

Amazon non ha svelato il nome del modello utilizzato per Rufus, ma è ovviamente ottimizzato per fornire risposte pertinenti all’esperienza di shopping sulla piattaforma di e-commerce. È accessibile toccando l’icona in basso a destra nella barra di navigazione dell’app mobile. L’assistente IA era disponibile in versione beta solo per alcuni utenti statunitensi. Ora può essere usato da tutti (ma rimane in versione beta).

Il modello è stato addestrato con dati sui prodotti, recensioni, domande e risposte, e altre informazioni pubbliche reperite su Internet. Rufus può quindi rispondere ad ogni tipo di domanda sui prodotti nel catalogo di Amazon (il prompt può essere testuale o vocale), fornisce consigli per gli acquisti, effettua confronti tra prodotti.

L’assistente IA può anche fornire informazioni sugli ordini sia per i prodotti in arrivo che per quelli acquistati in precedenza. Gli utenti possono cancellare la cronologia delle conversazioni in qualsiasi momento, altrimenti verranno utilizzate per le future risposte. Rufus potrebbe essere definito il migliore amico degli utenti perché il suo nome è quello del migliore amico dell’uomo.

Oggi oltre 10.000 cani seguono i loro genitori umani al lavoro. Rufus è stato il primo cane (un welsh corgi per la precisione) ad entrare in un edificio di Amazon nel 1996. Apparteneva a due ex dipendenti che hanno lasciato l’azienda nel 2001. Rufus è morto nel 2009 all’età di 15 anni, ma c’è ancora la sua pagina personale.