Amazon Anywhere: acquisti in giochi e app

L’azienda di Seattle ha annunciato un servizio che permette di acquistare prodotti fisici all’interno di giochi e app. Amazon Anywhere viene definita una “nuova esperienza di shopping immerisiva” che combina il mondo digitale con quello reale. Il primo gioco supportato è Peridot (sviluppato da Niantic), versione moderna del Tamagotchi in realtà aumentata.

Shopping Amazon in giochi e app

Con Amazon Anywhere è possibile trovare e acquistare prodotti sullo store senza lasciare l’app o il gioco. Nel caso di Peridot, l’utente può ad esempio acquistare merchandising a tema (t-shirt, cuscini e altro), dopo aver collegato l’account Amazon. Vengono mostrati tutti i dettagli sul prodotto, immagini, disponibilità, prezzo, idoneità Prime e stima della data di spedizione.

La procedura di acquisto, incluso il pagamento, avviene all’interno del gioco, ma il tracciamento della spedizione e la gestione dell’ordine richiede l’app Amazon o l’accesso al sito web. L’azienda di Seattle sottolinea che la maggioranza degli acquisti nel mondo digitale viene effettuata con monete virtuali. Amazon Anywhere porta nell’app o nel gioco l’esperienza di acquisto tradizionale, quindi prodotti fisici e moneta reale.

Nel comunicato non viene specificato se il nuovo servizio è disponibile in tutto il mondo o solo negli Stati Uniti. Non viene inoltre indicato se esistono blocchi per evitare acquisti indesiderati. Meglio evitare il collegamento dell’account Amazon con carta di credito associata, se il dispositivo viene utilizzato dai più piccoli.

