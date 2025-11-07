 Amazon apre l'outlet dei giocattoli: tantissime offerte a prezzo da mercatino
Amazon ha deciso di realizzare un outlet dei giocattoli e di aprirlo per pochissime ore: sfrutta le tantissime offerte a prezzo di mercatino.
Tecnologia
Oggi Amazon ha aperto l’outlet dei giocattoli. Un’occasione pazzesca che contiene tantissime offerte a prezzo da mercatino. Visto l’avvicinarsi delle festività, può essere furbo risparmiare e non trovarsi all’ultimo minuto a pensare ai regali. Scopri la marea di offerte a prezzi bassissimi su tantissimi giochi!

Pokémon PKW4398 – Set da gioco ufficiale Battle Spinner a soli 19,31 euro!

Pokémon PKW4398 - Set da gioco ufficiale Battle Spinner – Pikachu

19,3123,99€-20%
Vedi l’offerta

Marvel Avengers Titan Hero Action Figure di Hulk Classe Deluxe 30 cma soli 17,90 euro!

Hasbro Marvel Avengers Titan Hero Series Blast Gear, Action Figure di Hulk, Classe Deluxe, di 30 cm, per Bambini dai 4 Anni in Su

17,0019,99€-15%
Vedi l’offerta

Lisciani Giochi – I’m a Genius Laboratorio di routine di bellezza a soli 12,90 euro!

Lisciani Giochi - I'm a Genius Laboratorio di routine di bellezza

12,9016,99€-24%
Vedi l’offerta

Fisher-Price – Blocchi Assortiti 6+ mesi a soli 13,90 euro!

Fisher-Price - Blocchi Assortiti, 10 blocchi colorati e con le formine da impilare e inserire nel secchiello, per lo sviluppo delle capacità motorie, giocattolo per bambini, 6+ mesi, FFC84

13,9014,99€-7%
Vedi l’offerta

Outsmarted – Il Quiz Show dal Vivo – Edizione Di Punta a soli 39,99 euro!

Outsmarted - Il Quiz Show dal Vivo - Edizione Di Punta- Gioco Da Tavolo a Distanza in Italiano - Più di 10.000 Domande e Aggiornamenti, Serata di Giochi in Famiglia - Età 8

39,9949,99€-20%
Vedi l’offerta

Fisher-Price Pinguino Dolci Coccole sensoriale con musica e ali che si muovono gioco interattivo da distesi sul pancino 0+ anni a soli 30,49 euro!

Fisher-Price - Pinguino Dolci Coccole, peluche sensoriale con musica e ali che si muovono, per il gioco interattivo da distesi sul pancino, giocattolo per bambini, 0+ anni, HNC10

32,5844,99€-28%
Vedi l’offerta

Desire Deluxe Set tessere magnetiche – Gioco Educativo per bambini a soli 33,99 euro!

Desire Deluxe Set tessere magnetiche - Gioco Educativo per bambini e bambine - Età 3 4 5 6 7 anni - Impara con le costruzioni - 57 pz

33,9941,99€-19%
Vedi l’offerta

LEGO Cuore Ornamento Giocattolo a soli 10,80 euro!

LEGO Cuore Ornamento Giocattolo - Kit di Arti e Mestieri - Modello Artistico da Esposizione con Fiori, Foglie e Cuoricini - Regalo di Compleanno per Bambine e Bambini da 9 Anni in su - 40638

10,8012,99€-17%
Vedi l’offerta

Hot Wheels – Set Macchinine a soli 25,54 euro!

Hot Wheels - Set Macchinine da 10 Veicoli in Scala 1:64, con Decorazioni Mozzafiato, da Collezionare, Single, 54886

23,9027,90€-14%
Vedi l’offerta

Hasbro Taboo classico a soli 25,36 euro!

Hasbro Taboo classico, gioco di società con parole da indovinare per adulti e adolescenti, gioco da tavolo per 4 o più giocatori dai 13 anni in su

25,3634,99€-28%
Vedi l’offerta

Legami  Set di 4 Penne Gel Cancellabili a soli 7,99 euro!

Legami - Set di 4 Penne Gel Cancellabili, Temi Dino, Teddy Bear, Corgi, Llama, Sfera sull'Estremità per Rimuovere l'Inchiostro - Nero, Blu, Verde, Rosso, Termosensibile, Diametro Punta 0,7 mm

7,999,40€-15%
Vedi l’offerta

BONNYCO Montessori Busy Board a soli 18,99 euro!

BONNYCO Montessori Busy Board Feltro Valigetta Giochi Montessori Didattici, Pannello Sensoriale Bambini Board | Giochi Bambini 1 2 3 4 5 6 Anni, Regalo Bambino Bambina Bimbo Book Compleanno Natale

18,9930,00€-37%
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 nov 2025

Osvaldo Lasperini
7 nov 2025
