Amazon Basics distruggi documenti: OCCASIONE speciale (-16%)

Se stai cercando un distruggi documenti affidabile e conveniente, non cercare oltre: l’Amazon Basics distruggi documenti è ciò di cui hai bisogno. E se il prezzo ti preoccupa, abbiamo una fantastica notizia per te. Grazie alle offerte speciali del Black Friday, puoi acquistare questo strumento essenziale per la tua privacy con uno sconto del 16%. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 35,16 euro.

Amazon Basics distruggi documenti: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Questo distruggi documenti offre un taglio a strisce che garantisce la massima sicurezza nella distruzione dei tuoi documenti sensibili. Può tagliare fino a 8 fogli alla volta, riducendoli in striscioline di appena 6mm di larghezza, raggiungendo il livello di sicurezza P-2. Inoltre, la funzione distruggi carte di credito, CD e DVD (uno alla volta) ti consente di eliminare in modo sicuro anche i dati digitali sensibili.

La praticità è un altro punto di forza di questo distruggi documenti. Con un tempo di funzionamento continuo di 2 minuti e una breve pausa di raffreddamento di 15 minuti, è progettato per gestire le tue esigenze quotidiane senza intoppi. La funzione auto start e inversione di direzione assicura un funzionamento senza intoppi, anche in caso di carta inceppata.

Le dimensioni compatte lo rendono adatto a qualsiasi ufficio o spazio di lavoro. Inoltre, il cestino da 12 litri offre ampio spazio per i tuoi rifiuti distrutti, mentre la protezione termica contro il surriscaldamento e la funzione di stop automatico garantiscono la massima sicurezza durante l’uso.

Non perdere l’occasione di migliorare la sicurezza dei tuoi documenti a un prezzo imbattibile. Grazie al 16% di sconto per il Black Friday, l’Amazon Basics Distruggi Documenti è un’affare da non lasciarsi sfuggire. Affrettati, l’offerta è limitata nel tempo, acquistalo subito al prezzo speciale di soli 35,16 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.