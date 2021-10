Amazon Basics Surge Protected: la ciabatta definitiva per soli 10 euro

Quello che ti proponiamo in questo articolo è un accessorio tanto semplice quanto utile. Si tratta della ciabatta Amazon Basics Surge Protected, un dispositivo con 8 ingressi per le apparecchiature elettroniche e due porte USB. Si tratta di un’offerta in preordine scontata del 50%. Naturalmente i pezzi sono limitati, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Ciabatta 8 prese Amazon Basics Surge Protected: caratteristiche tecniche

Parliamo di un accessorio in realtà piuttosto essenziale. Si tratta di una ciabatta con 8 prese schuko per dispositivi elettronici. È possibile collegare qualsiasi tipo di apparecchiatura, dai PC agli elettrodomestici per una maggiore protezione degli stessi. Non manca, infatti, la protezione contro le sovratensioni che consente di salvaguardare le apparecchiature in caso di sbalzi o picchi. Presente ovviamente il tasto on/off che permette di chiudere il circuito di alimentazione a tutti i dispositivi collegati con un solo clic.

Dal punto di vista costruttivo è un ottimo prodotto, garantito da Amazon, e realizzato completamente in ABS. Si tratta di un materiale in antincendio pensato per i casi di corto circuito, ideale per questo tipo di accessori. La presenza di ben 8 prese lo rende ideale soprattutto per piccoli uffici, anche se si adatta perfettamente anche all’ambiente domestico. Sono presenti due porte USB abilitate alla ricarica rapida che consente di ricaricare i dispositivi mobili senza la necessità di un adattatore separato. Al prezzo proposto, rappresenta senza alcun dubbio uno dei migliori prodotti per rapporto qualità/prezzo disponibili sul mercato.

Viene venduta, infatti, a soli 10,99 euro in preordine su Amazon, che ricordiamo essere un prezzo promozionale.