Su Amazon è scoppiato il Black Friday Xiaomi: prezzi pazzi per tutti

Xiaomi sta conquistando il mercato da diverso tempo. Complici i suoi prodotti di alta qualità a prezzi decisamente interessanti. Oggi su Amazon è scoppiato il Black Friday per tantissimi articoli di questo incredibile brand. Non puoi assolutamente perderli.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Xiaomi: ecco le migliori offerte Black Friday Amazon

Partiamo subito da un cult della tecnologia da mettere al polso. Si tratta della Xiaomi Smart Band 7 tua a soli 46,62 euro, invece di 59,99 euro. Avrai al polso un vero e proprio personal trainer per allenamento e monitoraggio della salute.

Continuiamo con il POCO Watch a soli 79,99 euro. Completo di tutto, non solo misura la frequenza cardiaca, ma anche il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il sonno, lo stress e tanto altro. Impermeabile all’acqua il suo display AMOLED da 1,6 pollici è fantastico.

Non poteva nemmeno mancare lo Xiaomi Watch S1 Active a soli 139,99 euro, invece di 199 euro. Con questo acquisto puoi anche attivare un mini finanziamento a tasso zero. Pagalo in 5 rate mensili a soli 28 euro selezionando questa opzione prima di aggiungere al carrello questo prodotto.

Rendi la tua vita comoda

Ora passiamo a tutti quei prodotti che renderanno la tua vita molto più comoda di quanto già non lo sia. Le offerte del Black Friday di Amazon sono davvero spettacolari. Non lasciartele scappare perché un risparmio così quando ti ricapiterà? Ecco un elenco completo:

Xiaomi è anche auricolari

Non puoi fare a meno di dare un’occhiata tra questi incredibili auricolari prodotti da Xiaomi. La qualità del suono è eccezionale e il loro prezzo decisamente goloso. Indossali e si connetteranno automaticamente ai tuoi dispositivi. Ecco un elenco completo dei migliori:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.