Black Friday su Amazon: ufficiali le date dell'evento

L’appuntamento con il Black Friday andrà in scena venerdì 24 novembre e, calendario alla mano, su questo non ci sono dubbi: Amazon ha però appena reso noto quando toccherà al prossimo evento organizzato sull’e-commerce, la Settimana del Black Friday. A dire il vero, si tratterà di una settimana lunga ben 10 giorni, che partirà in anticipo e andrà avanti fino al successivo Cyber Monday.

Settimana del Black Friday su Amazon: 17-27 novembre

La data di inizio da cerchiare in rosso è quella di venerdì 17 novembre, per poi proseguire fino a lunedì 27 novembre. Vale la pena segnalare che è già online la pagina dedicata, al suo interno sono raccolti sconti e offerte attivi in questo momento. Per tutto il mese, si arricchirà di nuove promozioni dedicate ai clienti. Per visitarla è sufficiente raggiungere l’indirizzo amazon.it/blackfriday e risulta già in evidenza anche nella schermata principale dell’applicazione mobile.

Vale la pena sottolineare che tutti potranno prender parte all’evento su Amazon, anche chi non dispone di un abbonamento Prime attivo. Detto questo, la sottoscrizione permetterà di accedere a numerosi vantaggi, come le spedizioni gratuite su gran parte del catalogo con la consegna assicurata in un solo giorno: è possibile iniziare i 30 giorni di prova fin da subito.

Ricordiamo inoltre che da alcuni giorni, è online sull’e-commerce anche il Negozio di Natale, una destinazione pensata per chi vuol portarsi avanti e iniziare subito a pensare a cosa mettere sotto l’albero.

Come farsi trovare pronti e non lasciarsi sfuggire le occasioni migliori? In attesa di sapere quali prodotti saranno protagonisti di uno sconto, è possibili inserire quelli da acquistare (o da regalare in vista delle festività, considerando il periodo) nella propria Lista dei Desideri. Per crearne una o condividerla è sufficiente visitare la sezione dedicata.

