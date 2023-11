Amazon Blink Mini: MEGA sconto del 40% per i Black Friday days

Se stai cercando una soluzione di sicurezza per la tua casa che sia efficiente, facile da installare e conveniente, non cercare oltre. La videocamera per interni di altissima qualità Blink Mini è ora disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 40%, grazie alle imperdibili offerte della settimana del Black Friday. Approfitta subito di questo affare e acquistale al prezzo ridicolo di soli 41,98 euro.

Amazon Blink Mini: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Questa videocamera di sicurezza intelligente per interni offre una panoramica completa di ciò che succede nella tua casa giorno e notte. Dotatate di video in HD a 1080p, le Blink Mini assicurano una qualità di immagine nitida e dettagliata, mentre la rilevazione di movimento ti avvisa istantaneamente tramite il tuo smartphone ogni volta che qualcosa si muove. Personalizza le zone di rilevazione per concentrarti su ciò che ti interessa di più, garantendo un controllo totale sulla sicurezza della tua casa.

La versatilità di questa videocamera non finisce qui. Con la funzione di audio bidirezionale, puoi ascoltare e parlare con chiunque o con i tuoi animali domestici direttamente dal tuo smartphone utilizzando l’app gratuita Blink Home Monitor. La funzione Live View consente anche di controllare in tempo reale ciò che sta accadendo, offrendo una tranquillità immediata.

L’installazione è un gioco da ragazzi e richiede solo pochi minuti. Basta collegare la videocamera all’alimentazione, connetterla al Wi-Fi e seguire le istruzioni sull’app Blink Home Monitor. Inoltre, la Blink Mini è compatibile con Alexa, il che significa che puoi controllare la videocamera utilizzando solo la tua voce, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e pratica.

La confezione include due videocamere Blink Mini nere, due kit di montaggio con supporto, due cavi USB e due alimentatori di corrente, fornendo tutto il necessario per garantire la sicurezza della tua casa.

Non perdere l’opportunità di garantire la sicurezza della tua casa con la Blink Mini, ora più accessibile che mai grazie allo sconto del 40% durante la settimana del Black Friday su Amazon. Affrettati e acquistale subito al prezzo ridicolo di soli 41,98 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.