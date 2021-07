Amazon: cassaforte 40 litri in OFFERTACCIA a 56€ (-43%)

Giusto in tempo per la vacanze. Questa cassaforte Amazon Basics da 40 litri, la prendi in super sconto a 56,77€ invece di 99,28€. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma lo sconto del 43% è limitato a poche unità, sii rapido.

Amazon: eccellente cassaforte in sconto del 43%

Con uno spazio così ampio a disposizione, potrai inserire tutti i tuoi beni più importanti e poi chiudere tutto, contando sulla serratura ad alta sicurezza. Il corpo, incluso lo sportello, è in acciaio al carbonio e potrai scegliere su fare affidamento sulle chiavi oppure sul tastierino numerico. Naturalmente, sei tu a scegliere la combinazione migliore per mettere in sicurezza i tuoi beni.

Per renderla sicura al massimo, puoi sfruttare i fori appositi e decidere se fissare la cassaforte alla parete oppure al pavimento. In totale, le dimensioni sono abbastanza compatte da permetterti di nasconderla al meglio.

La serratura a doppio chiavistello è affiancata da cerniere antiscasso: il massimo per lasciare i tuoi beni mentre sei in vacanza. Tu mettici solo un po' di ingegno per scegliere il posto migliore e poi sei a posto: tutto quello a cui tieni sarà al sicuro, definitivamente. Con due ripiani a disposizione, potrai tenere tutto in ordine: non importa se si tratta di documenti, gioielli o tecnologia, c'è spazio per tutto.

Il tuo affare su Amazon, con questa ottima cassaforte da 40 litri, lo fai adesso: completa l'ordine prima che la promozione finisca e approfitta anche di spedizioni rapide e gratis per i clienti Prime. Pochi pezzi disponibili.