Amazon chiede di non offrire prezzi più bassi su Temu

Amazon avrebbe chiesto ad alcuni venditori cinesi di non offrire gli stessi prodotti a prezzo inferiore su Temu. In caso contrario non sarà più possibile partecipare al programma Featured Offer che consente di mostrare i prodotti nel famoso Buy Box. L’azienda di Seattle è stata denunciata dalla FTC per questa pratica commerciale.

Amazon offre anche incentivi

Le indiscrezioni sul comportamento di Amazon sono circolate la scorsa settimana, quando Anker ha eliminato i suoi prodotti (oltre 40) dalla versione statunitense di Temu. Sono state anche rimosse le pagine dello store ufficiale che vendeva prodotti ricondizionati.

Alcuni venditori cinesi hanno svelato di aver ricevuto un’esplicita richiesta da Amazon. L’azienda di Seattle avrebbe imposto specifiche restrizioni, tra cui il divieto di offrire gli stessi prodotti a prezzo inferiore su Temu. Se vengono trovati su Amazon prodotti identici con prezzo più alto, il venditore potrebbe essere escluso dal programma Featured Offer. Ciò significa perdere visibilità rispetto ai concorrenti perché i prodotti non sono più mostrati nel Buy Box.

Come si può leggere sul sito ufficiale, una delle condizioni per partecipare al programma è scegliere un prezzo competitivo per l’articolo, ovvero inferiore o uguale al prezzo più basso dei principali rivenditori al di fuori di Amazon. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato:

I venditori decidono la loro strategia di vendita e stabiliscono i prezzi dei propri prodotti nello store Amazon, e Amazon non chiede loro di stabilire determinati prezzi. Oltre a garantire prezzi competitivi, evidenziamo l’offerta che pensiamo i clienti sceglierebbero se confrontassero tutte le offerte in dettaglio.

Un dipendente di un venditore cinese ha confermato che sono stati rimossi centinaia di prodotti dal programma Featured Offer, in quanto il prezzo era superiore a quello applicato su Temu. Per evitare penalizzazioni sono state cambiate le immagini degli altri prodotti su Temu.

Secondo le fonti di The Information, Amazon avrebbe anche offerto incentivi ai venditori cinesi, tra cui inserzioni gratuite e sconti sulle commissioni, se non offrono più in prodotti su Temu. L’azienda di Seattle ha recentemente aperto uno store in-app, denominato Amazon Haul, dove si possono trovare prodotti con prezzi inferiori a 20 dollari.