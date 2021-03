Avviata nel settembre scorso, la seconda edizione dell’iniziativa Un click per la Scuola messa in campo da Amazon ha registrato l’adesione da parte di 28.800 istituti di tutto il territorio nazionale. Donati in sei mesi oltre 4 milioni di euro in credito virtuale, oltre il doppio di quanto raccolto un anno fa.

La seconda edizione di Un click per la Scuola: i risultati

Ricordiamo che la donazione corrisponde a una percentuale degli acquisti effettuati su Amazon.it dai clienti che hanno confermato la partecipazione all’iniziativa attraverso il sito dedicato, senza comportare alcun costo aggiuntivo a loro carico. Il progetto ha inoltre permesso di sostenere le PMI italiane includendo una selezione dei loro prodotti tra quelli idonei. Di seguito il commento di Giorgio Busnelli, Director Consumer Goods di Amazon.it e Amazon.es.

Siamo molto felici che la seconda edizione di Un click per la Scuola abbia permesso di superare di più del doppio le donazioni in crediti virtuali effettuate da Amazon.it alle scuole rispetto allo scorso anno, fornendo così agli istituti un aiuto ulteriore nelle loro attività didattiche, come testimoniano i commenti di alcune delle scuole che hanno partecipato al programma.

Le scuole possono ora utilizzare (entro il 23 maggio) la somma a loro disposizione per acquistare articoli da un catalogo di oltre 1.000 prodotti che comprende attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e altro ancora. Chi lo ha già fatto ha scelto più di 46.500 materiali come pennarelli e carta, più di 12.000 giochi educativi, più di 6.500 accessori e prodotti elettronici come cavi e batterie, più di 1.800 tablet e laptop. Prosegue Busnelli.

L’iniziativa ha fatto sì che Amazon donasse oltre 4 milioni di euro in crediti virtuali alle scuole partecipanti. Quest’anno sono stati conteggiati anche gli acquisti da 13.000 partner di vendita italiani su Amazon.it, moltissimi dei quali sono PMI tricolore, incrementando il valore delle donazioni e permettendo ai clienti di partecipare al programma anche acquistando dalle realtà locali. Ringraziamo tutti i nostri clienti che hanno scelto di supportare le scuole italiane aderendo ad Un click per la Scuola e rendendo così possibile il successo dell’iniziativa, soprattutto in questo anno particolare.

Una curiosità statistica: tutte milanesi le scuole che hanno ottenuto più crediti virtuali: Scuola Secondaria di Primo Grado Maria Consolatrice, Istituto Volta e Liceo Linguistico Manzoni.