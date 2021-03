ASUS Education: linea di notebook per le scuole

L’azienda taiwanese ha annunciato la nuova linea di prodotti ASUS Education progettati specificamente per studenti, insegnanti e personale scolastico. È possibile scegliere notebook appartenenti a due categorie distinte. I modelli ASUS P1511, Y1511 e BR1100 sono basati su Windows 10 Education, mentre Chromebook C403, C202 e C204 sono basati su Chrome OS. Sul sito dedicato sono elencati i distributori autorizzati.

ASUS Education: notebook per le scuole

La linea ASUS Education sfrutta dunque le soluzioni sviluppate per il mondo della scuola da Microsoft e Google. Gli studenti e gli insegnanti possono utilizzare diversi servizi per la didattica a distanza, tra cui Office 365, Teams, Google Workspace for Education e Google Classroom.

ASUS P1511 ha un telaio rinforzato che garantisce un’elevata resistenza e uno schermo NanoEdge da 15 pollici (HD e full HD). La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i3/i5 di decima generazione, RAM fino a 8 GB e SSD fino a 256 GB. ASUS Y1511 condivide le stesse specifiche, ma integra il processore AMD Ryzen 3.

ASUS BR1100 viene invece offerto in due versioni: notebook (BR1100C) e convertibile (BR1100F). Entrambi hanno uno schermo HD da 11,6 pollici, processori Intel Pentium e Celeron, RAM fino a 16 GB e SSD fino a 1 TB. Il convertibile consente di usare la stilo (opzionale) per scrivere e disegnare.

Il Chromebook C202 ha uno schermo HD da 11,6 pollici, processore MediaTek MT8173, 4 GB di RAM e 32 GB di storage. Il Chromebook C204 ha invece uno schermo HD da 11,6 pollici, processore Intel Celeron N4000, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Infine, il Chromebook C403 ha uno schermo HD da 14 pollici, processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM e 32 GB di storage.