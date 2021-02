La novità di oggi per Google Meet permette agli organizzatori di terminare un incontro per tutti i partecipanti, con un solo e semplice comando. Una funzionalità inedita che risponde in primis a un’esigenza manifestata dagli insegnanti alle prese con le lezioni online della didattica a distanza. Non a caso è disponibile in un primo momento come esclusiva per le edizioni Education di Workspace.

Basta un click per terminare la riunione su Meet, per tutti

Il funzionamento è ben spiegato dall’animazione di seguito: quando chi gestisce la classe si appresta ad abbandonarla gli viene mostrata un’opzione per forzare l’uscita degli alunni. È sufficiente premere “End the call” per farlo. Scegliendo invece “Just leave the call” si esce lasciando che gli studenti continuino a poter interagire tra loro.

Quando un host di Google Workspace for Education Fundamentals o Education Plus abbandona il meeting può ora scegliere se mantenere gli altri collegati o terminarlo, espellendo tutti gli altri.

Una caratteristica non troppo dissimile da quella che permette, in un solo click, di zittire tutti. Nel post sul blog ufficiale di Workspace che annuncia la novità, Google dà un consiglio a chi durante le proprie giornate si trova a dover passare da un meeting all’altro.

Raccomandiamo a chi desidera incontrare un nuovo gruppo di persone dopo il termine di una riunione di creare un nuovo meeting. Questo evita che i partecipanti a quello precedente possano unirsi.

Il rollout ha già preso il via, ma come sempre accade in questi casi potrebbero servire diverse settimane prima che la nuova funzionalità arrivi a interessare gli account Meet interessati.