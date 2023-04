Amazon CodeWhisperer: codice IA gratis per tutti

Insieme a Bedrock, Amazon ha annunciato la disponibilità generale di CodeWhisperer. Il servizio, lanciato in anteprima a fine giugno 2022, permette agli sviluppatori di sfruttare l’intelligenza artificiale per generare codice a partire da un prompt testuale. In pratica è il diretto concorrente di GitHub Copilot, ma è completamente gratuito per uso personale.

CodeWhisperer: assistente IA per programmatori

Amazon CodeWhisperer è disponibile in due versioni: Individual e Professional. La prima è accessibile gratuitamente, in quanto occorre solo un indirizzo email (non serve un account AWS). Non ci sono limitazioni sulla quantità di codice generato, ma è possibile effettuare solo 50 scansioni di sicurezza al mese per individuare eventuali vulnerabilità. La seconda aggiunge l’integrazione di SSO e IAM Identity Center, oltre ad un numero maggiore di scansioni di sicurezza (500 al mese).

L’intelligenza artificiale è stata addestrata con miliardi di linee di codice open source e quello di Amazon. Sono supportati i seguenti linguaggi di programmazione: Python, Java, JavaScript, TypeScript, C#, Rust, Go, Ruby, Scala, Kotlin, PHP, C, C++, Shell Scripting e SQL. La scansione di sicurezza è attualmente disponibile solo per Python, Java e JavaScript.

Il servizio può essere utilizzato in diversi IDE (ambienti di sviluppo integrato), tra cui Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, CLion, GoLand, WebStorm, Rider, PhpStorm, PyCharm, RubyMine e DataGrip oppure nativamente in AWS Cloud9 e nella console di AWS Lambda. Sono stati implementati specifici filtri che rilevano se il codice suggerito è coperto da licenza. Amazon afferma che l’uso di CodeWhisperer può incrementare la velocità di scrittura del codice fino al 57%.