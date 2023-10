Amazon conferma acquisto gift card, ma è un errore

Diversi utenti hanno ricevuto email che confermano l’acquisto di gift card (carte regalo) su Amazon. Nessuno di essi ha tuttavia effettuato l’ordine. L’azienda di Seattle ha successivamente rassicurato gli utenti che l’invio è avvenuto per errore, quindi non si tratta di un tentativo di truffa o furto dell’account. Il problema sembra essere limitato agli Stati Uniti.

Molti utenti hanno ricevuto tre email separate che confermano l’acquisto di altrettante gif card di Google Play, Hotels.com e Mastercard. I destinatari erano in particolare gli abbonati ad Amazon Prime. Il mittente delle email è store-news@amazon.com , ovvero l’indirizzo legittimo dell’azienda di Seattle. Ma nessuno degli acquisti è stato registrato nell’account.

Over the last 2 hours, a LOT of people got these emails from Amazon about gift card purchases for https://t.co/BaBdKRHVfj, Google Play, and Mastercard.

The email seems legit, but the purchases don’t exist.

— MG (@_MG_) October 1, 2023