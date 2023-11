Amazon, Consegna Il Mio Giorno: come funziona?

Si chiama Consegna Il Mio Giorno ed è la nuova opzione offerta da Amazon, riservata ai clienti Prime. Il nome scelto è di per sé piuttosto esplicativo per capire quale sia la sua utilità, ma è comunque possibile consultare la pagina dedicata per saperne di più. In breve, permette di scegliere il giorno in cui ricevere i prodotti acquistati.

Consegna Il Mio Giorno, novità per i clienti Amazon Prime

Particolarmente comodo per chi si trova spesso (o sempre) fuori casa per questioni lavorative, consente di scegliere il giorno della settimana in cui farsi consegnare gli articoli. Rappresenta dunque un’alternativa alla ricezione dei pacchi nei Locker distribuiti in tutto il territorio. Ecco la descrizione.

La consegna Il Mio Giorno Amazon rappresenta un vantaggio di spedizione senza costi aggiuntivi, destinato esclusivamente ai clienti Prime. In genere, puoi ordinare articoli idonei per la consegna Il Mio Giorno Amazon fino a un giorno prima del giorno di consegna prescelto. Quando possibile cerchiamo di combinare più ordini nello stesso pacco.

Non comporta ovviamente alcuna spesa aggiuntiva. Questi i passi da seguire per usufruirne.

Accedi al tuo account Amazon;

cerca un articolo che desideri acquistare;

aggiungi l’articolo al carrello;

procedi al checkout;

seleziona l’indirizzo di consegna e il metodo di pagamento;

seleziona Consegna Gratuita, Il Mio Giorno Amazon;

scegli il giorno della settimana in cui preferisci ricevere i tuoi articoli.

L’idoneità non è prevista per alcuni ordini, ad esempio quelli spediti da terze parti, le consegne Amazon Key, quelle presso i punti di ritiro o le caselle postali, le spedizioni contenenti materiale pericoloso.

Giusto in tempo per lo shopping nella Settimana del Black Friday, ecco dunque arrivare la nuova opzione Consegna Il Mio Giorno. Come anticipato, è a disposizione solo degli abbonati Prime (chi non lo ha ancora fatto, può iniziare i 30 giorni di prova gratuita).