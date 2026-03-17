Amazon: consegne in 1 ora e in 3 ore, quando arriva in Italia?

La consegna in giornata non bastava. Amazon sta lanciando opzioni in una e tre ore in centinaia di città americane, entrando a gamba tesa nel territorio di Instacart, DoorDash e Uber Eats. Adesso la posta si alza.

Amazon lancia le consegne in 1 e 3 ore, per ora solo negli USA: come funziona

Se un articolo può essere consegnato entro una o tre ore, un’etichetta lo segnala nell’app Amazon. C’è anche un filtro dedicato per cercare solo i prodotti con consegna rapida, più un negozio virtuale apposito che raggruppa gli articoli idonei.

Per gli abbonati Prime, la consegna in un’ora costa 9,99 dollari, quella in tre ore 4,99. Senza abbonamento si sale a 19,99 e 14,99. A queste cifre il servizio è più un’opzione d’emergenza che una comodità quotidiana. La copertura geografica però è estesa: centinaia di città per la fascia da un’ora, oltre 2.000 località per quella da tre.

Il déjà vu: Prime Now

Non è la prima volta che Amazon tenta la consegna istantanea. Nel 2014 aveva lanciato Prime Now con consegne in un’ora, ma il servizio è stato chiuso nel 2021, forse i costi logistici non tornavano. A dicembre 2025, l’azienda ha testato le consegne in 30 minuti a Seattle e Philadelphia.

Questa volta Amazon usa i propri centri logistici per il giorno stesso già esistenti, evitando di costruire una nuova infrastruttura da zero. Una scelta che potrebbe rendere il servizio più sostenibile rispetto al primo tentativo.

La corsa globale al quick commerce

La strategia è globale. In India Amazon Now consegna in 10 minuti, alimentari e non, ed è stato esteso a diverse città nel 2025. Negli Emirati Arabi Uniti il servizio è partito a ottobre e promette consegne in 15 minuti.

Con 90.000 articoli disponibili per la consegna rapida, Amazon non si limita alla spesa, punta a essere l’opzione per qualsiasi acquisto dell’ultimo minuto. Il caricabatterie dimenticato, il regalo di compleanno di cui ci si ricorda troppo tardi, la cartuccia della stampante che è finita durante una scadenza. Se il prezzo per la pace mentale è 10 dollari e un’ora di attesa, Amazon scommette che molti saranno disposti a pagare.

E l’Italia?

Per ora, il servizio è esclusivamente americano e non ci sono annunci su un’espansione europea. Ma se Amazon decidesse di portare le consegne in 1 o 3 ore in Italia, troverebbe un terreno interessante. Da noi il quick commerce è già presidiato da Glovo e dai servizi rapidi dei supermercati, ma quasi esclusivamente per alimentari e prodotti da drugstore. Nessuno consegna un caricatore USB o una stampante in un’ora.

L’Italia ha una rete di centri logistici Amazon tra le più sviluppate in Europa, che sarebbe la base necessaria per un servizio del genere. E la densità urbana di città come Milano, Roma e Torino renderebbe le consegne rapide più fattibili, e meno costose, rispetto alla periferia americana, dove i pacchi devono viaggiare per chilometri tra una villetta e l’altra.

Se e quando Amazon valuterà il servizio per altri mercati, l’Italia potrebbe essere un candidato naturale. Ma per il momento resta un “se”, e conoscendo i tempi con cui le novità Amazon americane attraversano l’oceano, meglio non trattenere il respiro.