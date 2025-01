Amazon, al via le consegne con i droni nel Regno Unito

Le prime consegne via drone di Amazon nel Regno Unito prenderanno il volo a Darlington, in Inghilterra. Il colosso dell’e-commerce sta lavorando con le autorità locali per far decollare – in tutti i sensi – il suo servizio Prime Air.

Prime Air sbarca nel Regno Unito: Amazon pronta a lanciare la consegna con i droni

Amazon, infatti, deve ottenere l’autorizzazione dalla Civil Aviation Authority (CAA) per utilizzare lo spazio aereo. Una volta avuto l’ok, l’azienda inizierà ad assumere il personale necessario per lanciare le consegne via drone dal suo centro logistico di Darlington.

Amazon non ha voluto sbilanciarsi sui tempi di lancio del servizio Prime Air nella zona. Tuttavia, ha assicurato che continuerà a collaborare strettamente con la CAA per sviluppare il quadro normativo necessario a rendere realtà le consegne commerciali con i droni nel Regno Unito. Nel frattempo, l’azienda si impegna a dialogare con la comunità di Darlington per rispondere alle domande e raccogliere feedback su questa nuova opzione di consegna.

La concorrenza non sta a guardare…

Altre aziende di droni hanno già avviato servizi di consegna nel Regno Unito. Skysports si è alleata con il servizio postale Royal Mail per le consegne commerciali, mentre Zipline ha stretto una partnership con il National Health Service per consegnare forniture mediche a ospedali e altri operatori sanitari.

I piani di Amazon per il Regno Unito

Amazon aveva annunciato per la prima volta i piani di espansione del suo programma di consegne nel Regno Unito nel 2023. L’anno scorso, l’azienda ha anche completato il suo primo test di consegna via drone in Italia utilizzando il nuovo drone MK30, progettato per volare più lontano e in modo più silenzioso rispetto ai modelli precedenti. Il drone MK30 è già stato lanciato da Amazon in Arizona e Texas, dove ha ottenuto l’approvazione della Federal Aviation Administration per operare oltre la linea visiva (BVLOS).