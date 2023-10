Amazon: consulta un amico prima dell'acquisto

Molti utenti raccolgono varie informazioni sui prodotti prima di effettuare l’acquisto. Nel caso di Amazon è utile leggere le recensioni (evitando quelle discutibili o completamente false). L’azienda di Seattle ha annunciato una nuova funzionalità, denominata Consult-a-Friend, che permette di chiedere un consiglio agli amici (o familiari) tramite app di messaggistica.

Chiedi un consiglio prima dell’acquisto

Amazon scrive che amici e familiari sono tra le fonti più affidabili per avere consigli sugli acquisti. L’azienda di Seattle ha infatti notato che la funzionalità Share dell’app Amazon Shopping viene usata miliardi di volte per condividere i prodotti tramite servizi di messaggistica, email e social media.

Consult-a-Friend semplifica la richiesta di feedback, raggruppando le risposte e consentendo un acquisto “collaborativo”. È sufficiente selezionare l’opzione “Ask for your friends’ votes” (Chiedi i voti dei tuoi amici) e quindi inviare il messaggio agli amici. Questi ultimi vedranno un’anteprima della pagina del prodotto. Cliccando sul link apriranno l’app Amazon Shopping per vedere tutti i dettagli e rispondere con una emoji (si può anche aggiungere un commento).

L’utente vedrà quindi tutti i consigli sotto forma di reazioni e commenti all’interno dell’app Amazon Shopping. Consult-a-Friend è attualmente in fase di test con clienti selezionati in Italia, Stati Uniti, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, India, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Arabia Saudita, Singapore, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Amazon ha inoltre aggiornato la funzionalità Inspire (disponibile solo negli Stati Uniti) dell’app Amazon Shopping per consentire la condivisione dei prodotti preferiti. Cliccando sul pulsante Create è possibile caricare foto o video del prodotto, aggiungere tag e didascalie, e condividere il post che verrà mostrato nella pagina del profilo pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.