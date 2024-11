Come liberare spazio su iPhone (Soluzioni alla memoria piena)

Pietro Bruno Pubblicato il 20 nov 2024

Nella maggior parte dei casi le persone scoprono di avere un problema con la memoria quando notano dei rallentamenti o non riescono a salvare una foto appena scattata. Il sistema operativo, infatti, può gestire solo un determinato volume di informazioni e quando la RAM oltrepassa questo limite emergono i primi inconvenienti. Senza neanche rendercene conto immagazziniamo ogni giorno ingenti quantità di dati sui nostri cellulari. Navighiamo, utilizziamo i social, acquistiamo beni e guardiamo diversi contenuti multimediali: sono tutte attività che prosciugano lo spazio disponibile e influenzano le prestazioni dei dispositivi mobili. Molti utenti riscontrano i medesimi problemi quando esauriscono le risorse necessarie per l’archiviazione di nuovi file.

A tal proposito, abbiamo individuato le soluzioni più appropriate per ripulire la memoria, ottimizzare le prestazioni e ripristinare il corretto funzionamento di uno smartphone. Ecco, dunque, la nostra guida dedicata ai migliori metodi per liberare spazio su iPhone.

Controllare la memoria dell’iPhone

Lo spazio di archiviazione viene occupato da diversi elementi, che comprendono applicazioni, foto, audio, contenuti multimediali, file pesanti di sistema ed allegati. Per monitorare la capacità di storage ed evitare uno spiacevole sovraccarico si possono utilizzare dei software appositi.

Gli iPhone sono muniti di uno strumento di archiviazione in grado di ottimizzare la gestione della RAM e fornire delle valide indicazioni su come liberare la memoria del telefono. Con iCloud si possono salvare diverse tipologie di file online quando lo spazio insufficiente iPhone rende complessa l’esecuzione di qualsiasi attività digitale, ma ci sono anche delle soluzioni a pagamento da prendere in considerazione.

Soluzioni pratiche per liberare spazio su iPhone

Le prestazioni degli smartphone dipendono in gran parte dalla memoria disponibile e dalla velocità con cui le informazioni archiviate vengono rese fruibili. Vi sono, dunque, diverse strategie che si possono adottare per liberare spazio iPhone e mantenere il dispositivo efficiente. Ecco le soluzioni più idonee da adottare quando la capacità di archiviazione raggiunge il proprio limite.

Eliminare app inutilizzate

Gli utenti tendono a scaricare più programmi di quelli realmente utili e, per questo, consumano percentuali troppo elevate di memoria. Per recuperare spazio sull’iPhone, pertanto, si devono disinstallare tutte le applicazioni che non vengono utilizzate perché tendono ad immagazzinare grandi quantità di file temporanei.

Cancellare foto e video che non servono

I file multimediali datati e di scarso valore si possono eliminare periodicamente dopo una breve cernita. I contenuti inutili, infatti, rientrano tra le principali cause di un iPhone memoria piena perché occupano troppo spazio e non consentono il salvataggio di nuove foto, oppure ci si può affidare a un servizio di archiviazione delle foto.

Ottimizzare app di messaggistica

Lo spazio dell’iPhone esaurito è riconducibile anche ai numerosi allegati che si sovrappongono a causa dei social network e delle applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp. Questi file rientrano tra i maggiori artefici dei rallentamenti che coinvolgono il sistema operativo e impediscono l’esecuzione di alcuni programmi.

Pulire la cartella di download e documenti

I dati ed i contenuti multimediali scaricati vengono salvati nella memoria interna dello smartphone. Occupano una percentuale rilevante di memoria e, per questo, riducono la capacità di archiviazione. La rimozione dei file inutilizzati è un’attività indispensabile quando sorge la necessità di comprendere come liberare spazio su iPhone.

Disattivare le sincronizzazioni automatiche

I file vengono salvati e duplicati in automatico quando vengono sincronizzati dal dispositivo. Questo processo riempie rapidamente lo spazio provocando qualche rallentamento e per liberare memoria dell’iPhone si devono disattivare tutti gli automatismi che generano delle copie inutili per l’utente.

Aggiornare iOS

Le ultime versioni disponibili del sistema operativo vengono sviluppate anche per liberare spazio iPhone con delle ottimizzazioni delle risorse destinate alla gestione della cache, della RAM e dei file temporanei. Gli aggiornamenti, inoltre, introducono delle nuove funzioni che incrementano la capacità di archiviazione e migliorano l’efficienza dello smartphone.

Usare app di pulizia

La rimozione di screenshot datati e foto duplicate richiede il supporto di strumenti all’avanguardia in grado di identificare tutti i file superflui. Le app per liberare spazio su iPhone cercano e agevolano l’eliminazione dei dati obsoleti rendendo più semplice l’intero processo. Vi sono diverse risorse disponibili che si possono utilizzare, gratuitamente o a pagamento, per recuperare memoria. Cleanup contiene diversi annunci, ma si può utilizzare anche in versione premium. Boots Cleaner e Clean Fox, invece, comprimono i contenuti multimediali e cancellano i messaggi di spam.

Svuotare le cache delle app e dei browser

Ecco un’eccellente abitudine da prendere in considerazione quando la memoria iPhone piena crea diversi disagi. Durante la navigazione online si accumulano in automatico delle grandi quantità di cookies, file multimediali e documenti. Gli utenti possono eliminare i dati di navigazione scorrendo le apposite funzioni del browser dedicate alla gestione della cronologia.

Come liberare la memoria dell’iPhone con un cloud

L’archiviazione di dati, foto e documenti su server accessibili da Internet è un servizio innovativo. I cloud storage, infatti, consentono agli utenti di salvare i propri file su dei database gestiti da provider qualificati, sicuri ed affidabili. Questo metodo risponde appieno al problema di come liberare spazio sull’iPhone senza eliminare nulla perché apporta diversi vantaggi e garantisce l’accesso alle informazioni memorizzate da qualsiasi smartphone o dispositivo mobile. Ecco, a tal proposito, la nostra selezione dei migliori cloud storage in base alle funzionalità, alla capacità di archiviazione ed ai sistemi di protezione proposti.

pCloud

pCloud 4.8 ⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 💰 Costo: 199 € (a vita) 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, Linux, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 🧑‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 37% Vedi l'offerta

L’offerta di servizi mirati è la principale peculiarità di questo provider che si rivolge ad un’utenza composta, prevalentemente, da imprenditori e professionisti. pCloud, inoltre, ha la propria sede in Svizzera, dove le leggi assicurano una maggiore tutela della privacy personale. Gli utenti possono anche testare le potenzialità del cloud storage salvando foto o documenti con l’apposito piano gratuito.

Non vi sono limiti inerenti alle dimensioni dei file da memorizzare e l’elevata velocità di trasferimento rende più fluidi i processi di salvataggio. Con una piattaforma pratica e intuitiva si possono caricare tutti i dati, i video ed i contenuti che occupano più spazio.

Pro I piani da utilizzare con la memoria iPhone piena sono piuttosto economici

I dati vengono protetti da un sistema crittografico all’avanguardia

Il cloud storage libera spazio su iPhone tramite dei backup periodici ed automatici

Offre un piano gratis per sempre con 10 GB di archiviazione Contro pCloud Encryption disponibile con un abbonamento separato

L’assistenza non prevede live chat

iCloud

iCloud 4.7 ⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 💰 Costo: da 0,99 €/mese 📱 Mobile: iOS 💻 Desktop: macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 🧑‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile Vedi l'offerta

I servizi di storage proposti da Apple vengono utilizzati dagli utenti per copiare diverse tipologie di file su un apposito hard disk online. I dati si possono salvare e consultare gratuitamente perché gli unici costi previsti riguardano l’acquisto di ulteriori slot per determinate esigenze. Il sistema di archiviazione, inoltre, è concepito per agevolare il monitoraggio e la gestione dei file memorizzati.

Nella pagina ufficiale di Apple vengono fornite anche tutte le informazioni necessarie per valutare come liberare spazio su iPhone con iCloud. I documenti personali e le informazioni critiche, infine, vengono protette dai backup che assicurano una maggiore protezione dai rischi informatici grazie alla crittografia end-to-end.

Pro Interfaccia particolarmente appropriata per gli utenti meno esperti

Sincronizzazione abilitata per diversi dispositivi connessi ad ID Apple

Prova gratuita per liberare spazio su iCloud iPhone con un pacchetto base da 5G Contro Limitazioni previste per i dispositivi che non appartengono all’ecosistema Apple

Lo spazio previsto dal piano gratuito tende ad esaurirsi rapidamente

Pro e contro di usare un cloud

I servizi di archiviazione online riscuotono una considerevole popolarità perché consentono agli utenti di salvare i propri ricordi, custodire dei documenti personali e creare un portfolio digitale con i lavori svolti in passato. Queste sono le funzionalità più richieste da un database digitale quando le memorie degli iPhone accumulano troppi dati e si rendono necessarie delle soluzioni alternative.

I servizi di cloud storage propongono anche altri vantaggi perché sfruttano dei server remoti per memorizzare determinati volumi di file. Come liberare spazio su iphone senza eliminare app non è l’unica risorsa fornita da questi strumenti innovativi e all’avanguardia. I sistemi di crittografia end-to-end, infatti, rappresentano il principale valore aggiunto delle modalità di archiviazione online.

La maggior parte dei provider non raccoglie nessuna informazione personale e con le politiche di zero-knowledge i dati più sensibili godono di un’elevata protezione. I file salvati, inoltre, sono sempre disponibili e per iniziare vi sono anche dei piani gratuiti dedicati agli utenti alle prime armi. Esaminiamo, dunque, i principali punti di forza e alcuni svantaggi dei servizi in cloud da valutare quando un iPhone con memoria piena manifesta qualche problema.

Pro Esperienza d’uso piacevole tramite app intuitive e semplici da usare

Piani di archiviazione flessibili e in grado di assecondare esigenze differenti

Supporti multi-piattaforme per la condivisione dei file tra diversi dispositivi

Guide per individuare come liberare memoria iPhone con i back-up automatici

Dati facilmente recuperabili in caso di emergenza Contro Velocità di sincronizzazione variabile rispetto ad altri servizi digitali

Accesso offline non supportato

Limitazioni inerenti alle dimensioni dei file da memorizzare

Consigli finali

Come liberare spazio sull’iPhone è divenuta una vera e propria priorità a causa degli elevati volumi di file memorizzati, spesso in automatico, dallo smartphone. Calo delle performance, rallentamenti, difficoltà con i download, incapacità di scattare nuove foto e complicazioni con gli aggiornamenti sono gli inconvenienti più comuni di un iPhone con la memoria piena.

Quando sorgono questi disagi i servizi di cloud storage, in pratica, rimpiazzano gli spazi di archiviazione dei dispositivi mobili. Al tempo stesso, vi sono alcune abitudini che si possono adottare per preservare le funzionalità degli smartphone. Con una manutenzione regolare si possono eliminare, infatti, tutti i file inutili ed obsoleti che occupano la memoria. I backup periodici, infine, rientrano tra le migliori soluzioni quando il problema diventa come aumentare spazio iPhone.

Domande frequenti su come liberare spazio su iPhone Come liberare la memoria dell’iPhone senza cancellare niente? Con i servizi di cloud storage si possono memorizzare foto e altri file in un database virtuale. Ecco come liberare spazio iPhone senza perdere dei dati importanti o eliminare nulla dal proprio dispositivo. Come svuotare iPhone? Rimuovendo i file temporanei e le cache dei programmi meno utilizzati si ottengono dei discreti risultati. Gli utenti possono sfruttare anche delle app per liberare spazio su iPhone e ripristinare la capacità di archiviazione appropriata. Come svuotare la cache dell’iPhone? Per liberare la memoria si devono eliminare le cronologie e i dati accumulati durante la navigazione online. Come fare spazio sull’iPhone richiede anche la rimozione dei file temporanei tramite i processi di disinstallazione e installazione delle applicazioni più pesanti.