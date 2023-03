Coupon Party: una settimana di sconti su Amazon

Prende il via oggi su Amazon la settimana del Coupon Party con centinaia di offerte su prodotti di tutte le categorie, di cui approfittare semplicemente attivando i codici sconto proposti. Un paio di esempi? Un tappetino per mouse con poggiapolsi a soli 0,99 euro o un notebook Windows 11 a -640 euro.

20-26 marzo: la settimana del Coupon Party su Amazon

Per approfittarne non bisogna far altro che selezionare il coupon desiderato, aggiungere il prodotto al carrello e completare l’ordine: la riduzione di prezzo sarà applicata in automatico prima di eseguire il pagamento. Tutti i dettagli sono consultabili nella pagina dedicata, insieme all’elenco in costante aggiornamento delle promozioni in corso.

All’interno della categoria Informatica ci sono ad esempio un tablet Android a -70%, una webcam Full HD a -50% e un Mini PC a -200 euro con processore Intel e sistema operativo Windows 11 Pro. Dando uno sguardo invece tra i prodotti di Elettronica, spiccano auricolari wireless con display LED a -80%, un potente speaker Bluetooth impermeabile a -60 euro con luci LED e uno smartwatch da uomo a metà prezzo.

Il risparmio è a portata di click (o di tap su smartphone e tablet), con la Settimana del Coupon Party su Amazon: quale occasione migliore per mettere un piede nella primavera?

