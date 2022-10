Amazon Drive, la chiusura: arriva il promemoria

A inizio agosto è stata annunciata la chiusura di Amazon Drive. I tempi non sono eccessivamente stretti, gli utenti hanno a disposizione oltre un anno per cercare un’ alternativa valida in cui salvare i propri file sul cloud. In questi giorni, il gruppo di Seattle sta inviando loro un promemoria con le istruzioni da seguire per non perdere alcun contenuto.

Un promemoria per la chiusura di Amazon Drive

Ricordiamo che la data stabilita per l’abbandono del servizio è il 31 dicembre 2023. Già nelle prossime settimane, il 31 ottobre 2022, le applicazioni Android e iOS scompariranno dai rispettivi store. A partire dal 31 gennaio 2023 non sarà invece più possibile effettuare alcun caricamento.

Tutti coloro che fin qui si sono affidati alla piattaforma per il backup di foto e video su server remoto li troveranno automaticamente sincronizzati in Amazon Photos. Il problema si pone per i file diversi dai seguenti formati: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, HEIF, HEVC, HEIC, RAW (non tutti), MP4, QuickTime, AVI, MTS, MPG, ASF, WMV, Flash, HEIF, HEVC e OGG. Sarà necessario salvarli prima della scadenza, accedendo al sito amazon.it/clouddrive ed eseguendone il download.

A partire dal 31 dicembre 2023, i file archiviati su Amazon Drive non saranno più disponibili per i clienti. Abbiamo definito informazioni chiave a cui fare riferimento mentre provvedi alla gestione dei tuoi file. I clienti che intendono soltanto gestire le foto e i contenuti video dovranno utilizzare Amazon Photos in futuro. Non cancellare le foto e i contenuti video dal tuo account Amazon Drive se desideri accedervi tramite Amazon Photos.

I file differenti da foto e video, dopo esser stati scaricati, possono essere archiviati in locale oppure spostati su un servizio cloud alternativo. Tra quelli in circolazione consigliamo pCloud, con piani da 500 GB a 2 TB e formule di sottoscrizione su base annuale o a vita.

Ricapitolando, sono queste le date da tenere a mente per l’addio ad Amazon Drive.

31 ottobre 2022: cancellazione delle app Android e iOS dagli store;

31 gennaio 2023: stop al caricamento dei contenuti;

31 dicembre 2023: chiusura, trasferimento foto e video su Amazon Photos.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.