Hostinger, 2,99€/mese + 3 mesi gratis per creare il tuo sito web

HoHostinger oggi ti consente di aprire il tuo sito web con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Hai sempre desiderato portare la tua realtà online con un sito web personale o un blog? Non puoi lasciarti sfuggire questa occasione irripetibile!

Oggi hai l’opportunità di usufruire di velocità, sicurezza e facilità d’uso senza pari con WordPress con uno sconto del 75% che riduce il costo iniziale del servizio a soli 2,99 euro al mese. Per te, se decidi di affidarti a Hostinger, 3 mesi sono gratuiti. Hai solamente poche ore per poter pagare 2,99 euro al mese e avere dominio e migrazione sito gratuiti, possibilità di pubblicare più velocemente con l’AI e un’assistenza clienti 24/7 a tua disposizione.

Per chi non lo conoscesse, parliamo di un hosting sviluppato per WordPress con supporto continuo di tutte le altre piattaforme. Non perdere altro tempo se vuoi ottenere prestazioni di prim’ordine per il tuo sito web.

Hostinger: solo 2,99 euro per creare un sito web personale

Il piano Premium, a soli 2,99 euro al mese si contraddistingue tra le proposte Hostinger perché è un piano perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di una soluzione per poter creare il proprio sito web personale. Risparmiando il 75% e ricevendo 3 mesi gratuitamente hai inclusi nel servizio diverse funzionalità:

Migrazione automatica sito gratuita;

Installazione WordPress in 1 click gratuita;

Template predefiniti gratuiti;

Email gratuite;

SSL gratuito illimitato;

Traffico illimitato;

Dominio gratis (valore 9,99 euro).

Lo sai che con Hostinger i tempi di caricamento del sito saranno più rapidi e ciò equivale a una migliore esperienza utente, a una migliore ottimizzazione per i motori di ricerca e a tassi di conversione più elevati? Non perdere altro tempo se vuoi sfruttare al massimo le potenzialità di WordPress con le soluzioni di hosting migliori e più ricche di funzionalità.