Spazio cloud in offerta: con pCloud lo sconto è del 37%

Spazio cloud in offerta? Le possibilità non mancano di certo, ma soltanto la promo di pCloud merita la tua attenzione. Attualmente, sul sito ufficiale, puoi acquistare piani a vita con sconti fino al 37% su soluzioni storage da 500 GB, 2 TB e 10 TB.

Si tratta di un’occasione d’oro, di quelle che capitano poche volte. Se accetti di sottoscrivere l’offerta, i tuoi dati saranno al sicuro per sempre, senza preoccuparti di dover rinnovare abbonamenti mensili o annuali.

pCloud: spazio cloud in offerta con piani a vita

pCloud è una delle piattaforme di cloud storage più apprezzate al mondo, grazie alla sua attenzione per la sicurezza e alla sua ampia gamma di funzionalità. Tutti i piani includono crittografia AES-256, protezione TSL/SSL, 5 copie di file su server differenti e un servizio extra (pCloud Encryption) per aumentare ulteriormente il grado di crittografia.

Inoltre, puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, quando vuoi e ovunque ti trovi. La sincronizzazione automatica li mantiene i sempre aggiornati, mentre l’accesso selettivo offline ti permette di avere a disposizione i file più importanti anche quando sei offline.

Il periodo per acquistare è propizio, perché pCloud offre il piano a vita da 500 GB a soli 199 euro, anziché 299 euro. È un vero affare, affidabile e sicuro sotto tutto i punti di vista.

C’è ancora altro da sapere. Visitando la pagina delle offerte di pCloud, potrai scoprire sconti fino al 37% anche sugli altri piani disponibili, da 2 TB a 10 TB.

Ci sono eventi trascurabili, mentre altri, come questo, che vanno presi subito in considerazione. L’occasione che ti si presenta è davvero unica, considerando quanto sia diventato importante mettere in sicurezza i dati più importanti. Lo spazio cloud in offerta di pCloud è la cassaforte digitale che stavi cercando: non lasciartela scappare!