Amazon, ecco l'Innovation Hub di Vercelli

Amazon ha annunciato il nuovo Innovation Lab di Vercelli: sarà questa la culla delle innovazioni che il gruppo intende portare nei propri centri di smistamento in tutta Europa. Un vero e proprio punto di applicazione dei nuovi progetti, ove testare e ottimizzare protocolli e procedure affinché in tutto il continente si possano migliorare le condizioni di lavoro e ottimizzare le performance aziendali:

Le tecnologie sviluppate all'interno del laboratorio fanno seguito all’implementazione di oltre 350.000 Drive Unit robotiche in tutto il mondo. Le Drive Unit mobili, introdotte per la prima volta da Amazon nel 2012 e arrivate in Europa nel 2014, sono oggi largamente presenti negli stabilimenti Amazon e supportano i dipendenti portando loro gli articoli, riducendo così le distanze da percorrere. Sono stati introdotti anche i palletizer robotizzati per migliorare l'esperienza di lavoro e il benessere dei dipendenti, eliminando la necessità di sollevare pesi e riducendo le mansioni ripetitive. Amazon è ora a lavoro su nuove tecnologie che apporteranno ulteriori miglioramenti per i propri lavoratori.